Септик - как сэкономить на установке?

Планируя постройку собственного загородного жилья, в местах где отсутствует подключение к центральной канализации, необходимо продумать организацию собственной канализационной системы. Только правильно сделанная и эффективная система способна решить проблему с неприятными запахами и загрязнением окружающей среды или же заказывать услугу выкачка выгребной ямы.

На даче будет приемлемо использование септика для дачи, сделанного собственными руками. Данный септик обеспечивает качественную очистку сточных вод, отсутствие неприятных запахов. Сделанный же промышленно стоит немалых денег, и покупка его многим будет не по карману. Хорошим решением будет постройка септика для дачного участка своими руками.

Для этого совсем не обязательно иметь опыт и знания в этой области. Сделать септик вполне под силу каждому, главное наличие хорошей физической формы. Рекомендуем перед началом работ определится со всеми необходимыми комплектующими. Подробнее тут.

При выборе необходимо учитывать множество факторов: рельеф местности, уровень грунтовых вод, количество людей проживающих в доме, и многое другое.

Оптимальный вариант размещения септика из соображений гигиены это под землей, 1-3 метра. На сегодняшний день рынок предлагает септики, производительность которых лежит в пределах от 0,4 до 25м. куб. в сутки.

Для типичной загородной дачи достаточно будет септика который перерабатывать будет 2-3 м.куб. в сутки. Потребность в откачке будет примерно 1-2 раза в год.

Септики устроены по принципу работы многоступенчатой очистки сточных вод. В них используются как физические способы так и биологические способы удаления отходов. Физические способы способны повысить эффективность очистки до 70-80%.

Рассчитаем необходимый септик для дома

Существуют 2-х и 3-х камерные септики, для дачи будет достаточно 2-х камерного. Объем вмещаемой жидкости должен быть с запасом примерно в 3-5 раз превышающий расход воды в сутки. Этот объем должна обеспечивать первая камера, вторая может быть вполовину меньше.

После соединяемые применяемые емкости с канализацией дома. Уклон трубы от стены к септику необходимо придерживать 2 см на один метр. В септик труба должна входит не меньше чем на 10см от верха резервуара.

Соединять камеры септика необходимо с помощью отверстий или тройников на соединительной трубе.

При неглубоком расположении септиков необходимо будет утеплять шлаком с боков и сверху. Не забудьте сделать выпускной клапан скопившихся газов в резервуарах и люк для удаления твердых остатков.

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