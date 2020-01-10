Крем-краска для обуви и клей десмокол: преимущества применения

В обувной мастерской не обойтись без крем-краски, которая применяется для ремонта и реставрации. Для натуральной кожи крем краска для обуви используется для ее питания, надежной защиты от влаги и атмосферных осадков с целью продления срока службы. Она глубоко проникает в структуру кожи, отличается повышенной износостойкостью, воздухопроницаемостью, хорошей адгезией.

Основные преимущества использования обувной крем-краски

Крем-краска равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, скрывая дефекты и мелкие царапины. Она изготавливается на основе алифатического полиуретана, поэтому после высыхания образуется эластичный слой, который не трескается и не разрушается под воздействием внешних факторов.

Благодаря такому расходному материалу можно обновить первоначальный вид обуви, устранить потертости или поменять цвет. По сравнению со спреями и аэрозолями, кремовый состав более эффективен, хорошо питает кожу и обладает водоотталкивающими свойствами.

При работе с кремовой краской необходимо придерживаться простых рекомендаций. Пару обуви следует вымыть и высушить, а затем обезжирить. Таким образом, краска ляжет ровно и аккуратно. Необходимо правильно подобрать тон краски, при этом следует помнить, что после высыхания она немного светлеет.

Кремовые средства для окрашивания обуви выпускают в виде густой пасты, которая наносится на поверхность при помощи губки. Это оптимальное решение для восстановления первоначального цвета натуральной кожи. Выбирая крем-краску, следует внимательно изучить инструкцию и подбирать средство для конкретного вида материалов.

Применение полиуретанового клея десмокол

Десмокол или клей на основе полиуретановых смол отличается универсальным применением и широко используется для пошива и ремонта обуви. Это прозрачный клеевой состав, при помощи которого можно прочно соединить резиновые, кожаные, керамические, деревянные, металлические и другие изделия.

Полиуретановый клей десмокол применение которого простое и удобное, отличается повышенной устойчивостью к воздействию влаги, получением прочного прозрачного шва после высыхания, долговечностью соединения. Он бывает однокомпонентным или двухкомпонентным по составу и по разному проявляет свои клеящие свойства.

Например, при использовании двухкомпонентного состава необходима дополнительная активация отвердителем. Для домашнего применения можно приобрести десмокол в удобном тюбике, а для промышленных масштабов в банках большого объема. Наносится десмокол тонкой полосой и равномерно распределяется пластиковым шпателем.

Хранить полиуретановый клей необходимо при комнатной температуре и в темном месте, при этом после открытия упаковки срок хранения составляет не больше 6 месяцев. Работа с клеем выполняется в защитных перчатках, и в хорошо проветриваемом помещении, вдали от пожароопасных предметов.

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