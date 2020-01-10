Рейтинг отличных духовых шкафов от известных производителей

Современные духовые шкафы представлены в широком многообразии моделей. Среди них можно найти те, которые сделают процесс приготовления пищи не только быстрым, но также приятным и интересным процессом. В нашей статье мы собрали отличные духовки от известных отечественных и зарубежных производителей.

Siemens HB634GBS1

Открывает наш рейтинг встраиваемая духовка Siemens HB634GBS1 немецкого производства, которая работает от электричества. Она гармонично сочетает в себе стильный внешний вид и отличную функциональность.

Характерная черта данной модели – вместительность. Объем внутренней камеры составляет целых 71 литр. Этого вполне достаточно для того, чтобы накормить большую семью, состоящую из пяти-шести человек. Кроме того, габариты камеры позволяют использовать большие противни и размещать их на нескольких уровнях одновременно.

Всего предусмотрено 13 режимов приготовления пищи. Из интересных стоит отметить консервирование, размораживание, сушку и подготовку теста. Максимальный температурный режим – 300 градусов.

Bosch HBF534ES0R

Компания Bosch родом из Германии, однако конкретно данная модель духового шкафа была собрана на заводе в Турции. За счет этого удалось значительно снизить производственные издержки, что положительно отобразилось на ее стоимости.

В арсенале духовки предусмотрено восемь вариантов нагрева. В том числе, есть функция 3D-горячий воздух. Благодаря ей, блюда в духовке пропекаются равномерно со всех сторон, получаются вкусными, сочными и воздушными.

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Gorenje BO735E11XK-2

Этот духовой шкаф от славянского производителя уверенно конкурирует с моделями зарубежного происхождения. Его интересной особенностью является форма, которая была позаимствована у традиционной дровяной печи. Она обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему внутренней камеры.

Нагрев поддерживается на девяти режимах. В частности предусмотрена конвекция, большой и малый гриль. Из интересных дополнительных возможностей стоит отметить режим самоочищения, основанный на пару.

Vestfrost VFSM60OH

Это духовой шкаф родом из Дании и относится к премиальному сегменту рынка. Объем внутренней камеры составляет 69 литров. Всего предусмотрено 10 режимов нагрева и 150 автоматических программ приготовления блюд. Дополнительно пользователь может сохранить в памяти устройства до 10 любимых рецептов. Управление осуществляется при помощи сенсорной панели, что очень удобно.

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