Какой клей выбрать для укладки паркета? Краткий обзор оптимальных составов

Укладка паркета - процесс, требующий тщательной подготовки основания, без трещин, выбоин и отклонений по высоте. Зависит конечный результат и от метода установки. Всего их три: «плавающий», на фанеру и клеевой. Качественный клей для паркета с разными характеристиками используется в двух последних технологиях. Предлагаем краткий обзор качественных составов для устройства пола.

Дисперсионный

Изготавливается на воде без добавления растворителей. Помимо безвредности и отсутствия резкого запаха, спрос на дисперсионную смесь обоснован:

Простотой применения (выпускается в готовом виде).

Повышенной степенью адгезии с разными типами поверхностей.

Получением прочного, и, одновременно, эластичного соединения.

Возможностью использовать в жилых помещениях, даже детских комнатах.

Однако стоит помнить, что водно-дисперсионные вещества не рекомендуется применять для установки паркета из клена, ясеня и фруктовых деревьев, разрушающихся под воздействием влаги. Выгоднее приобрести клей Д3 стоимость которого от ЧМП «Конкорд» абсолютно соответствует заявленному качеству. Для оптовых заказчиков действуют специальные предложения.

На растворителях

Клеи данной группы отличаются от предыдущей наличием в составе растворителей и смол, за счет которых обеспечивается хорошая эластичность и отменная сцепка с основанием. А отсутствие воды сделало смесь идеальной для укладки напольных покрытий, восприимчивых к повышенной влажности. В процессе работы с такими составами можно смело подравнивать уже уложенные доски, поскольку на полное высыхание потребуется до 5 суток.

Двухкомпонентный реактивный

Обеспечивает самую высокую прочность клеевого шва к любому типу основания среди всех предложенных. Процесс отвердевания начинается после добавления в состав сухих компонентов и происходит в считанные минуты. Именно поэтому его называют «реактивным». Подходит для установки паркета на любых основаниях (дерево, бетон, фанера), когда иные варианты не целесообразны.

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