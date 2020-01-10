Услуги международной транспортной логистической компании

Компания ZAMMLER Group предлагает транспортно-логистические услуги. Она имеет собственные представительства на Украине, а также в Польше и Китае. Основным видом услуг являются международные перевозки www.zammler.com.ua/ru/services/.../mezhdunarodnye-gruzoperevozki/. Основной миссией компания считает развитие логистической отрасли и международных торговых отношений. Она также преследует цель обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания на уровне европейских стандартов логистики.

Основные услуги

Транспортные услуги.

Авиаперевозки грузов.

Складская логистика.

Морские перевозки.

Таможенно-брокерские услуги.

Железнодорожные перевозки.

Автомобильные перевозки.

Компания предлагает услуги фулфилмента и кросс-докинга. А также помогает украинским компаниям вести бизнес в Китае. Это поиск производителей продукции, которую необходимо поставлять для продажи на Украину, инспекция китайских производственных объектов, контроль качества и соответствия заявленным характеристикам продукции для поставок, организация деловых туров в эту страну. А также доставка товаров в Китай и из Китая.

Клиентами компании являются такие известные коммерческие структуры и организации, как BUTLERS, Ontex, OTIS, PULL&BEAR, OYSHO, Massimo Dutti, ZARA и многие другие.

Компания осуществляет международные перевозки разных видов. У нее можно заказать сборные, генеральные, негабаритные, комплектные и регулярные грузоперевозки. Они производятся авиационным, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом. Компания предлагает страхование всех видов грузов, гарантирует своевременность доставки. Она осуществляет контроль на всех этапах транспортировки, предоставляет клиентам выгодные расценки на услуги.

Компания оказывает услуги прохождения таможни и оформления документов. Она предлагает сбор лицензий и сертификатов на продукцию, подготовку налоговых деклараций, прохождение и защиту при прохождении таможенного контроля. Компания доставляет грузы не только на Украину, но и в другие страны мира. При транспортировке соблюдаются меры безопасности, которые применимы к конкретной категории товаров. Например, промышленному оборудованию или опасным жидкостям. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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