Преимущества домов в скандинавском стиле

Компания Избург занимается строительством домов по типовым и индивидуальным проектам. Она оказывает услуги строительства в Санкт-Петербурге и Москве. Это скандинавские дома под ключ. Они создаются по финской каркасной технологии. В них применяется скандинавская архитектура, в которую добавлены собственные идеи проектировщиков компании. Ее сотрудники оказывают клиентам высококачественные сервисные услуги. Строительство недвижимости экономично, поэтому клиенты могут приобрести дома по выгодной стоимости.

Основные серии домов

ALPEN. Дома в стиле шале с самобытным фасадом и просторными гостиными, широкими балконами и террасами.

FRAMER. Дома, созданные на основе современных европейских и скандинавских трендов в архитектуре. Они отличаются продуманными планировками, на них приемлемые расценки.

CONSTANTA. Дома классических архитектурных форм с планировками в современном стиле. Отличный вариант для загородной недвижимости.

IZBURG Милый дом. Оптимальное сочетание качества и стоимости. Экономичное и практичное решение для загородного проживания.

Клиенты могут выбрать один из типовых проектов компании для строительства. Загородные дома - проекты и цены указаны на этой странице. Например, СКАНДИ 161 – дом площадью 125 кв. м., с тремя спальнями и двумя санузлами. Проект ЭЛЬБА 204 не менее интересен, это дом с четырьмя спальнями и двумя санузлами площадью 160 кв. м. Решение ЭКТОР 156 является практичным двухэтажным зданием площадью 125 кв. м., с тремя спальнями и двумя санузлами. Проект РИЕТИ 175 позволят построить дом площадью 144 кв. м. с четырьмя спальнями и двумя санузлами.

К достоинствам домов, построенных по скандинавским технологиям, относят низкую стоимость, возведение в короткие сроки, высокие эксплуатационные качества. Они обладают отличным энергосбережением тепла, звукоизоляцией, защитой от влаги и ветров. При правильной эксплуатации и обслуживании такие здания служат до 100 лет и более. Каркасные дома возводятся из экологически чистых материалов, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности для здоровья человека.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.