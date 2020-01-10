Преимущества домов в скандинавском стиле

Компания Избург занимается строительством домов по типовым и индивидуальным проектам. Она оказывает услуги строительства в Санкт-Петербурге и Москве. Это скандинавские дома под ключ. Они создаются по финской каркасной технологии. В них применяется скандинавская архитектура, в которую добавлены собственные идеи проектировщиков компании. Ее сотрудники оказывают клиентам высококачественные сервисные услуги. Строительство недвижимости экономично, поэтому клиенты могут приобрести дома по выгодной стоимости.
Основные серии домов
Клиенты могут выбрать один из типовых проектов компании для строительства. Загородные дома - проекты и цены указаны на этой странице. Например, СКАНДИ 161 – дом площадью 125 кв. м., с тремя спальнями и двумя санузлами. Проект ЭЛЬБА 204 не менее интересен, это дом с четырьмя спальнями и двумя санузлами площадью 160 кв. м. Решение ЭКТОР 156 является практичным двухэтажным зданием площадью 125 кв. м., с тремя спальнями и двумя санузлами. Проект РИЕТИ 175 позволят построить дом площадью 144 кв. м. с четырьмя спальнями и двумя санузлами.
К достоинствам домов, построенных по скандинавским технологиям, относят низкую стоимость, возведение в короткие сроки, высокие эксплуатационные качества. Они обладают отличным энергосбережением тепла, звукоизоляцией, защитой от влаги и ветров. При правильной эксплуатации и обслуживании такие здания служат до 100 лет и более. Каркасные дома возводятся из экологически чистых материалов, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности для здоровья человека.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+