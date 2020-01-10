На что обратить внимание при выборе массажного кресла для домашнего использования?

Выбор массажного кресла - достаточно важный вопрос. Только представьте, как приятно прийти после работы и расслабиться в уютном кресле. Но при выборе можно столкнуться с разными трудностями, если не знать функционал и разновидности кресел.

Массажное кресло дома хорошая альтернатива похода в массажный салон, что отнимает много времени и денег. Если сравнивать с массажером, то кресло более функционально. Оно соприкасается с большей поверхностью тела и активно воздействует на нее. Если у вас часто бывают мышечные спазмы, то кресло будет отличным помощником для того, чтобы их снять. Часто нужно подолгу изучать технологии, тонкости, массажные техники. Кресло избавит вас от этих нюансов. Вам нужно будет просто прилечь и включить нужный режим. Через пару минут вы почувствуете расслабление и тело придет в тонус.

Устройства для дома функциональнее других. При выборе модели для домашнего использования нужно сначала понять какие виды массажа для вас первоочередные, каким способом вы бы хотели прорабатывать участки тела и какие именно. Ответив на эти вопросы, можно смело отправляться в магазин за креслом. Хорошо если будут встроены дополнительные опции. Например, гидромассаж, подставка для кружки, приставки для массажа рук. Из последних трендов очень популярна функция сканирования тела. Специальный сканер определяет особые участки на вашем теле и самостоятельно подбирает тип массажа. При этом консультация врача не понадобиться. Однако, стоимость такого аппарата зашкаливает.

Перед покупкой хорошо если есть возможность протестировать устройство. Если такой возможности нет, то приобретайте кресла известных марок, прочитайте отзывы в интернете, проконсультируйтесь с продавцами. Обязательно поинтересуйтесь и ознакомьтесь с правилами ухода, ремонта устройства.

Теперь появилась возможность массажное кресло купить в Казани. Здесь открывается новый салон, где любой желающий может прийти в ТЦ Мебельград и протестировать бесплатно любое массажное кресло и другую продукцию, представленную в салоне.

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