Преимущества решений компании EATON

В некоторых случаях аварийное отключение электричества неудобно, а иногда, как в случае с медицинским оборудованием, просто недопустимо. Особенно важные объекты именно по этой причине оснащают дополнительными электростанциями. Но чтобы их запустить нужно время. В этот период времени на помощь приходят источники бесперебойного питания например от фирмы eaton-power.ru. Это современное, высокотехнологичное решение, которое минимизирует последствия аварий на линии электропередач.

Неоднократно ИБС этой компании признавались лучшими в мире. Больше сотни разработок было запатентовано EATON. Это и обеспечило лидерство на мировом рынке. Факт того, что на российских атомных станциях использую разработки EATON, доказывает высокий уровень доверия. Компания после появления на рынке очень быстро завоевала доверие потребителей и уверенно обошла многих конкурентов.

Запатентованные технологии позволяют увеличивать ресурс батарей на целых 50 процентов. Заряд расходуется по определенному алгоритму. Аналогов таким разработкам сейчас нет. Еще одна особенность оборудования – объединение нескольких ИБС с помощью параллельного соединения. В результате чего получается один мощный блок питания. Надежность системы была увеличена за счет отсутствия обмена информацией между устройствами, которые входят в группу. Такое соединение можно сделать без дополнительного блока.

Все устройства, разработанные EATON, практически не греются и имеют высокий коэффициент полезного действия. Из других достоинств устройств можно отметить схему мягкого старта; КНИ низкий; отлично совмещается с разными типами двигателей, в том числе и дизельными; простое обслуживание; оборудование имеет жидкокристаллический дисплей, куда выводится информация о состоянии устройств; небольшие габариты; сборка европейского качества.

Хорошо устроенная логистика и наличие партнеров во многих регионах дает возможность быстро доставлять комплектующие, запчасти. Если определенная линия выходит из производства, то еще в течение десяти лет компания будет ее поддерживать.

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