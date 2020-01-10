Выбираем производителей китайского электрооборудования

У любого мастера, где-то в гараже или мастерской, должен быть чемоданчик с разными электроинструментами. Производителей сейчас на рынке очень много. Среди серьезных и давно известных на рынок относительно недавно вышли китайцы. Их инструменты также надежны, долговечны и хороши в работе. Единственное отличие – цена. Она намного бюджетнее, того же Metabo или Bosch. Обзор многих моделей вы найдете здесь https://android-magazine.ru.

Из наиболее популярных производителей можно выделить следующих:

AEG. В прошлом эта марка была известна как немецкая. Сейчас она переродилась, но уже в Китае. Сейчас продукция постепенно возвращается на полки магазинов и находится в среднем ценовом сегменте. Производитель всегда делает акцент на инновации и современные технологии. Большое значение имеет дизайн и удобство в работе. Специально приглашают известных дизайнеров, чтобы они продумывали все до мелочей. Этого производителя всегда ставили в пример, как новатора. Несмотря на свою относительно бюджетную стоимость инструмент "неубиваемый". Отлично подойдет тем, кто пользуется электроинструментом нечасто.

DEKO. Инструмент этого производителя сможет достойно конкурировать с марками в своем ценовом диапазоне. Конечно до немецкого и американского качества ему далеко, но для мелкой работы и начинающим специалистам подойдет отлично. Инструмент очень простой, эргономичный. Компания делает упор на низкую стоимость и качество продукции. С этой задачей они справились отлично.

Newacalox. На родине этот производитель является лидером. Однако, за пределами страны встретить его можно довольно редко. Благо интернет-магазинов хватает, вполне можно заказать доставку из Китая. Сейчас она займет не больше месяца, но все зависит от удаленности региона. Ручное оборудование фирма производит с 2012 года. Их продукция отличается довольно низкой ценой, но достаточно хорошим качеством. Поэтому будет прекрасной альтернативой дорогому электроинструменту.

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