С чего начинается ремонт в частном доме?

Загородный дом требует куда больше внимания, чем квартира. Со временем проявляются какие-то недочеты и небольшие проблемы или просто хочется обновить интерьер. При любых обстоятельствах сразу возникает вопрос: с чего начать?

Ремонт дома за городом отличается от того, что мы привыкли видеть в квартирах. Здесь собственник не ограничен рамками стен. Можно затрагивать помещения не только внутри, но и снаружи. Самым главным преимуществом стоит отметить то, что нет определенного графика проведения шумных работ. Соседи не побегут жаловаться в полицию, поэтому можно делать ремонт круглые сутки, если хотите закончить с ним быстрее. А закончить быстро переделки очень хочется. Пыль, шум и голые стены будут только угнетать. Со строительными материалами проблем не возникнет. Их можно купить про запас и аккуратно сложить во дворе под навесом. Так они не займут много места в доме и ходить в свободном помещении куда приятнее, чем среди мешков цемента.

Каждый частный дом индивидуален и имеет свою специфику. Особое внимание при ремонте стоит уделить проводке и инженерным коммуникациям. Исходя из этого определите какой тип неисправности присутствует, имеется у вас опыт в этих вопросах или придется нанимать специалистов. Не забудьте про сезонность работ. Крышу ремонтировать целесообразнее летом, а внутренней отделкой можно заняться зимой.

Ремонт может быть капитальным, когда нужна замена окон и дверей, кровли и всех инженерных коммуникаций, фундамента и т.п. Или же можно производить косметический ремонт. Это подразумевает устранение мелких повреждений, которые как правило незначительные. Можно сменить обои или поменять напольное покрытие.

Если ваш бюджет ограничен, то можно начать с косметического ремонта и тех неисправностей, которые нужно сделать в первую очередь. К примеру, перед зимой неплохо устранить неполадки работы отопительной системы. Поддерживать дом всегда в идеальном состоянии трудно. Поэтому многие составляют план ремонтных работ на год и следуют ему. Так и ремонт по кошельку не ударит, и дом будет всегда в порядке.

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