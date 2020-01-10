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Происшествия

Нижегородец до смерти избил мужчину, который поссорился с его подругой, - СК

23 января 2020 12:56  [150] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего нижегородца, которого подозревают в избиении до смерти мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Следователи полагают, что преступление произошло 20 января 2020 года в коммунальной квартире дома по ул. Щербинки-1.

Установлено, что накануне вечером в этой квартире собралась компания соседей и знакомых. Одна из женщин поссорилась с сожителем хозяйки, позвонила знакомому и попросила отомстить.

Приехав по звонку женщины, подозреваемый избил сожителя хозяйки. При этом сама хозяйка, пытаясь защитить своего мужчину, нанесла подозреваемому ножевое ранение, которое не предоставило угрозу жизни.

Избитый потерпевший после драки скончался в больнице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В отношении женщины, которая пыталась с ножом защитить своего сожителя, проводится проверка, после чего ее действиям будет дана юридическая оценка.

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