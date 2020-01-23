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"Осталась одна Таня": Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области

23 января 2020 16:43  [44]

Год памяти и славы открыли сегодня митингом в районном поселке Шатки в честь девяностолетия Тани Савичевой. Она во время блокады Лениграда вела дневник: девять страниц, на большинстве из которых даты смерти близких людей. Девочку эвакуировали в Шатки Горьковской области, где она умерла от истощения. Блокнот стал символом трагедии, которая не должна повторяться.

Фотографии Анастасии Макарычевой.

Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области
Осталась одна Таня: Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области

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