"Осталась одна Таня": Год памяти и славы открыли сегодня в Нижегордской области

Год памяти и славы открыли сегодня митингом в районном поселке Шатки в честь девяностолетия Тани Савичевой. Она во время блокады Лениграда вела дневник: девять страниц, на большинстве из которых даты смерти близких людей. Девочку эвакуировали в Шатки Горьковской области, где она умерла от истощения. Блокнот стал символом трагедии, которая не должна повторяться.

Фотографии Анастасии Макарычевой.