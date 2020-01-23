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Общество

Футбольный кластер и легкоатлетические дорожки сохранят при реконструкции стадиона "Водник"

23 января 2020 17:51  [98] Общество
Состояние стадиона Водник

Состояние стадиона Водник

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода заключила контракт по подготовке концепции реконструкции стадиона "Водник". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Такая информация прозвучала на заедании постоянной комиссии по социальной политике думы 23 января 2020 года когда депутаты поинтересовались о сроках возвращения спортивной школы на данный стадион.

В концепции учтены все потребности территории, в том числе и легкоатлетические.

"То есть стадион сохранит футбольный кластер и легкоатлетические дорожки, хоккейную коробку и другие спортивные пространства", - сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий Звездин.

"Следующий этап – общественные слушания по проекту реконструкции стадиона. Объем финансирования планируемых работ пока неизвестен", - добавил он.

СПРАВКА:
В 1932 году горьковским водникам отдали спортплощадку на территории парка. Через семь лет там появился стадион и два спортивных павильона. В 1939 году здесь был залит каток. Через несколько лет на нем выступили сильнейшие конькобежцы страны. Капитальный ремонт на стадионе не проводился более 30 лет.

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