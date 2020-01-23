Футбольный кластер и легкоатлетические дорожки сохранят при реконструкции стадиона "Водник"

Состояние стадиона Водник
Фото:
Администрация Нижнего Новгорода заключила контракт по подготовке концепции реконструкции стадиона "Водник". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Такая информация прозвучала на заедании постоянной комиссии по социальной политике думы 23 января 2020 года когда депутаты поинтересовались о сроках возвращения спортивной школы на данный стадион.
В концепции учтены все потребности территории, в том числе и легкоатлетические.
"То есть стадион сохранит футбольный кластер и легкоатлетические дорожки, хоккейную коробку и другие спортивные пространства", - сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий Звездин.
"Следующий этап – общественные слушания по проекту реконструкции стадиона. Объем финансирования планируемых работ пока неизвестен", - добавил он.
СПРАВКА:
В 1932 году горьковским водникам отдали спортплощадку на территории парка. Через семь лет там появился стадион и два спортивных павильона. В 1939 году здесь был залит каток. Через несколько лет на нем выступили сильнейшие конькобежцы страны. Капитальный ремонт на стадионе не проводился более 30 лет.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+