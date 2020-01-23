Более 1,5 тысячи нижегородских предпринимателей обратились в "Мой бизнес" Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Более 1,5 тысячи нижегородских предпринимателей обратились в центры и окна "Мой бизнес". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомним, услуги начали оказывать в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы": в центре технопарка "Анкудиновка" с 6 ноября, в окнах в 17 муниципалитетах региона – с середины ноября до конца декабря 2019 года.

"Самое главное – это то, что центры "Мой бизнес" очень востребованы. Бывает, что мера господдержки оказывается недостаточно эффективной: на практике работает со сбоями, ее приходится изменять. С центрами "Мой бизнес", как показывают первые отзывы бизнеса, мы попали "в яблочко". Только за относительно небольшой период работы их услуги получили уже более 1 500 человек, и с каждой неделей в центры обращается все больше людей. Такая нарастающая динамика говорит о том, что это нужно предпринимателям. В 2020 году будем открывать дополнительные окна "Мой бизнес" в районах области, продолжать проводить личные встречи руководителей госструктур с предпринимателями в этих центрах", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

23 января в центре "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде личный прием провел вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" будут выделяться льготные займы. В том числе, будет увеличено финансирование микрозаймов для бизнеса: для предпринимателей из моногородов дополнительно будет выделено 19,5 млн рублей, пояснил вице-губернатор.

Профессиональные консультации также можно получить по телефону горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.