Новостройки различных классов: основные особенности

На современном рынке недвижимости новостройки представлены несколькими классами. От того, к какой категории они принадлежат, напрямую зависит уровень комфорта их жильцов, стоимость квадратного метра, ликвидность на рынке.

Элитный класс

Недвижимость элитного типа остается стабильно востребованной на рынке среди людей определенного круга. Элитные апартаменты в Signature имеют сравнительно высокую стоимость, но при этом обеспечивают максимум комфорта жильцам и высокий уровень безопасности.

Уже на этапе возведения элитной новостройки используется современные и качественные материалы. Поэтому она имеет длительный эксплуатационный срок, можно сказать, что простоит целую вечность, сохраняя свои первоначальные характеристики.

Внутреннее оснащение вызывает восторг В большинстве случаев в квартирах устанавливается система «умный дом». Она обеспечивает высокий уровень безопасности, экономно расходует водные и энергетические ресурсы, позволяет управлять техников в дистанционном режиме и многое другое.

Так как в домах элитного класса живут богатые люди, большое внимание уделяется вопросу безопасности. Например в ЖК Signature, представленному по ссылке https://signature.ua/ru/, предусмотрен контрольно-пропускной пункт на территорию, круглосуточная охрана и видеосъемка.

Бизнес-класс

Дома бизнес-класса немного уступают элитной недвижимости. Однако они также имеют множество преимуществ. Во-первых, их строят по индивидуальному проекту. То есть постройка имеет уникальный и солидный дизайн, который выгодно выделяет ее на фоне других построек. Во-вторых, прилегающая к дому территория облагорожена и обустроена. Есть детские площадки, скверы. На каждую квартиру обязательно предусмотрено одно парковочное место. В-третьих, недвижимость бизнес-класса располагается в престижных районах города, где развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка.

Эконом-класс

Наиболее доступное жилье на рынке относится к эконом-классу. Много ожидать от него не стоит. Это стандартные изолированные квартиры с одной, двумя или тремя комнатами и метражом от 28 до 56 квадратных метров. Планировка предусматривает наличие одного санузла и небольшой по площади кухни.

Как правило, новостройки эконом-класса располагаются в спальных районах и удалены от центра. Ввиду этого инфраструктура не особо развита, как и транспортная развязка, поэтому могут возникнуть трудности с тем, чтобы добраться до места работы или до другого пункта назначения. Зато это отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города после тяжелого трудового дня.

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