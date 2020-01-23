Новостройки различных классов: основные особенности

На современном рынке недвижимости новостройки представлены несколькими классами. От того, к какой категории они принадлежат, напрямую зависит уровень комфорта их жильцов, стоимость квадратного метра, ликвидность на рынке.
Недвижимость элитного типа остается стабильно востребованной на рынке среди людей определенного круга. Элитные апартаменты в Signature имеют сравнительно высокую стоимость, но при этом обеспечивают максимум комфорта жильцам и высокий уровень безопасности.
Уже на этапе возведения элитной новостройки используется современные и качественные материалы. Поэтому она имеет длительный эксплуатационный срок, можно сказать, что простоит целую вечность, сохраняя свои первоначальные характеристики.
Внутреннее оснащение вызывает восторг В большинстве случаев в квартирах устанавливается система «умный дом». Она обеспечивает высокий уровень безопасности, экономно расходует водные и энергетические ресурсы, позволяет управлять техников в дистанционном режиме и многое другое.
Так как в домах элитного класса живут богатые люди, большое внимание уделяется вопросу безопасности. Например в ЖК Signature, представленному по ссылке https://signature.ua/ru/, предусмотрен контрольно-пропускной пункт на территорию, круглосуточная охрана и видеосъемка.
Дома бизнес-класса немного уступают элитной недвижимости. Однако они также имеют множество преимуществ. Во-первых, их строят по индивидуальному проекту. То есть постройка имеет уникальный и солидный дизайн, который выгодно выделяет ее на фоне других построек. Во-вторых, прилегающая к дому территория облагорожена и обустроена. Есть детские площадки, скверы. На каждую квартиру обязательно предусмотрено одно парковочное место. В-третьих, недвижимость бизнес-класса располагается в престижных районах города, где развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка.
Наиболее доступное жилье на рынке относится к эконом-классу. Много ожидать от него не стоит. Это стандартные изолированные квартиры с одной, двумя или тремя комнатами и метражом от 28 до 56 квадратных метров. Планировка предусматривает наличие одного санузла и небольшой по площади кухни.
Как правило, новостройки эконом-класса располагаются в спальных районах и удалены от центра. Ввиду этого инфраструктура не особо развита, как и транспортная развязка, поэтому могут возникнуть трудности с тем, чтобы добраться до места работы или до другого пункта назначения. Зато это отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города после тяжелого трудового дня.
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