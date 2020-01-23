B2B площадки: бизнес в оптовой торговле

Как начать работу в сфере оптовой торговли, что учесть на старте, как найти клиентов и разработать эффективную стратегию деятельности — можно узнать в блоге компании Agora.

Несмотря на повсеместную диджитализацию, рынок оптовой торговли все еще позволяет использовать различные схемы работы. Однако довольно эффективным и прибыльным будет бизнес, который работает через b2b площадку. Выясним, почему это так.

Как работает оптовый бизнес

Клиент обращается в оптовую компанию в поисках определенного товара. Запрос на цены и условия сотрудничества может поступать по различным каналам — при реальной встрече, по телефону или почте, через социальные сети или мессенджеры.

Менеджер предоставляет актуальную информацию по выбранному клиентом каналу, попутно квалифицируя лида — изучая его потребности, оценивая надежность и платежеспособность. Информация заносится в CRM-систему.

Если клиента устраивают цены и условия сотрудничества, он оформляет запрос на закупку. При этом может использоваться уже другой канал связи. Данные снова заносятся в CRM, при оформлении заказа менеджер сверяется с системой складского учета, чтобы подтвердить наличие товара.

Далее следует оплата и обмен сопроводительными документами. На этом этапе подключаются юристы и бухгалтерия, системы бухучета и электронного документооборота. На согласование уходит некоторое время.

Последний этап — отгрузка, доставка и подтверждение получения. Если товар не соответствует заявленным условиям, оформляется рекламация.

С учетом множества каналов связи, количества процессов и их участников все эти этапы в произвольном режиме работы отнимают много времени: это могут быть дни, недели, а то и месяцы. Если все хорошо, довольный клиент возвращается — и все повторяется вновь.

Как оптимизировать работу оптовой компании

Повысить прибыль позволят цифровые решения. B2B площадки автоматизируют бизнес-процессы, интегрируются с CRM, ЭДО и системами складского учета, синхронизируются со сторонними торговыми платформами. Заказы обрабатываются значительно быстрее, менеджеры освобождаются от рутины и могут сконцентрировать усилия на поиске новых клиентов и повышении лояльности постоянных.

Так b2b площадки автоматизируют и оптимизируют деятельность оптовиков, позволяя быстро масштабировать бизнес при том же количестве персонала.

Актуальные решения, которые можно внедрить в оптовой компании, доступны по ссылке: https://www.agora.ru/torgovie-ploshadki-b2b/.

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