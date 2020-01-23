Складская спецтехника: виды и применение

Эффективность работы склада напрямую зависит от применения быстроходной и производительной спецтехники. Она представлена большим выбором подъемно-транспортного оборудования, которое отличается маневренностью, скоростью передвижения, способом управления и другими техническими характеристиками. Самой простой техникой для перемещения грузов является электрическая тележка, которая предназначена для транспортировки в горизонтальной плоскости.

Виды складской спецтехники

При выборе складской спецтехники необходимо учитывать площадь помещения и интенсивность выполнения работ. Подбирать машины следует таким образом, чтобы исключить возможные простои и повысить производительность труда персонала. Особенностью самоходной электротележки является наличие электропривода, при помощи которого она самостоятельно передвигается.

Она используется для перемещения грузов на небольшие расстояния и позволяет экономить время. Производители предлагают поводковые и с платформой, которые отличаются способом управления. Поводковой тележкой управляет оператор, который движется рядом с ней.

Ведомыми тележками управляет работник, который находится на специальной платформе. К основным преимуществам тележек относится простое управление, компактные размеры и мобильность, удобное применение для раскладки грузов на нижние полки стеллажных систем.

Широко используются такие электророклы в супермаркетах и магазинах, небольших складах, производственных помещениях с низкими стеллажами. Для подъема товаров на высоту используются самоходные электрические штабелеры, которые оснащены электродвигателем и подъемными вилами.

Купить штабелер самоходный можно на сайте https://eurocar-logistics.com.ua, на котором представлен широкий модельный ряд разной складской спецтехники. В отличие от тележки штабелер может поднимать груз на полки при помощи вил, которые двигаются по направляющим мачты.

Наличие специальной системы противовесов обеспечивает устойчивость оборудования, а основными его преимуществами является маневренность, производительность, повышенная грузоподъемность, удобное управление и большой выбор моделей для складских помещений.

Какая еще есть спецтехника для склада?

Кроме тележки и штабелера с электрическим приводом, на складе может использоваться комплектовщик заказов. Это специальная техника для сбора товаров в заказы, которая бывает с горизонтальным и вертикальным механизмом. Предназначены комплектовщики для больших складских помещений с многоярусными стеллажами.

Главными преимуществами комплектовщиков является повышенная безопасность для складского персонала и повышение производительности труда. В результате на комплектацию заказа уходит меньше времени, что позволяет оптимизировать рабочий процесс. В зависимости от модели оборудования отличается высота подъема и скорость выполнения работ.

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