Дозаторы для жидкого мыла – виды и особенности

Диспенсеры для жидкого мыла – современный аналог традиционных мыльниц, обеспечивающий удобство использования и соблюдение высоких гигиенических стандартов. Такие приборы ориентированы на применение в общественных местах, отдельные модели разрабатываются для бытового использования.

Разновидности оборудования

В зависимости от габаритов приборы представлены в настольном и настенном исполнении. Настольные модели пользуются популярностью для бытового применения. У них нет сменных картриджей, для заправки используется обычное жидкое мыло. Изделия отличаются компактными размерами и не требуют много места для размещения. Флаконы легко переносятся с места на место, подходят для эксплуатации в дороге. Благодаря возможности блокировки подачи мыла путем поворота носика дозатора исключается протечка жидкости.

Модели в настенном исполнении применяются в офисах, в общественных уборных на производстве, в медицинских учреждениях, в заведениях общепита и гостиничного сервиса. Для подачи мыла необходимо нажать на удобную кнопку, активирующую механизм для дозированного использования моющего средства.

Основные преимущества настенных изделий – простота установки и использования, компактные габариты. Модели могут использоваться в общественных уборных любого типа. Отдельные разновидности с локтевой подачей моющих средств обеспечивают высокую гигиеничность применения и используются в основном в ЛПУ.

Сенсорные приборы относятся к наиболее технологичным вариантам. Порционная подача жидкого средства осуществляется бесконтактным способом: при приближении рук к устройству срабатывает установленный внутри сенсор. Исключение прямого контакта с корпусом дозатора обеспечивает высокий уровень гигиены. Работа устройства осуществляется от сети или аккумуляторов.

Встраиваемые дозаторы подходят для использования в любом интерьере. Корпус устройства скрывается за отделочными материалами, на виду остается только носик, дозирующий жидкость.

При выборе диспенсеров для жидкого мыла учитываются особенности помещения, в котором он будет устанавливаться. Для небольших туалетных комнат в офисах, где санузлом пользуются только сотрудники, подойдут настольные модели. В общественных уборных с большим потоком людей устанавливают настенные варианты в антивандальном исполнении.

Помимо конструкции немаловажным параметром для выбора является объем резервуара для моющего средства. При интенсивном использовании потребуются приборы с большей вместимостью – жидкость будет не так быстро заканчиваться и требовать замены.

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