Гидроборты для установки на автомобили

Группа компаний BUSINESS AUTO предлагает доработки и дополнения на грузовые и прочие автомобили. Основными предложениями являются установка рефрижераторов, фургонов, шасси, отопителей. У нее также можно купить гидроборт на авто. В наличии запчасти для такого оборудования. Она предлагает и сервисное обслуживание.

Что такое гидроборт

Это устройство является специфическим лифтом, который обычно устанавливается снаружи автомобиля. Он позволяет комфортно погружать в фургон или кузов машины различные грузы. Гидроборты используют для погрузки-отгрузки различных грузов при их транспортировке. Они бывают нескольких видов.

Это:

консольные, их также называют рычажными (возможность наклонять платформу, для создания трапа для колесной техники);

выдвижные, называемые слайдерами (платформа монтируется под шасси);

колонные с балочным механизмом (высокая надежность, эффективны при использовании в неблагоприятных условиях);

кассетные, их также называют компактными (используют на цельнометаллических фургонах, оптимальные для подъема инвалидов внутрь).

При выборе гидролифта стоит обратить внимание на его грузоподъемность и материал изготовления. Такие устройства можно легко монтировать на большинство моделей автомобилей, начиная от микроавтобусов и заканчивая крупнотоннажной техникой. Они позволяют экономить на производстве погрузочно-разгрузочных работ. По сравнению с большинством устройств для этих целей гидроборты отличаются высоким уровнем безопасности. Эти устройства считаются в Российской Федерации навесным оборудованием. Поэтому не нуждаются в регистрации и сертификации.

Компания предлагает гидроборты таких производителей, как BAR CARGOLIFT, DHOLLANDIA, PALFINGER, ZEPRO, DAUTEL. В наличии модели, рассчитанные на разную грузоподъемность (от 300 до 4000 тонн). Они изготовлены из стальных или алюминиевых сплавов. Она предназначены для установки на разные виды транспорта, имеют различную высоту платформы. На сайте можно выбрать подходящие гидролифты по фильтрам, установив нужные значения критериев.

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