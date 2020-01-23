Высококачественные железобетонные изделия

Кировский завод железобетонных изделий занимается изготовлением и поставками ЖБИ. На его сайте https://jbi-jbk.ru/ можно узнать об этом более подробно. Это предприятие работает на российском рынке уже более двадцати лет. Сегодня производственные мощности завода расположены на территории в восемь гектаров. Он изготавливает более 3-х тысяч наименований ЖБИ. Ежегодная производительность составляет более 150-ти тысяч куб. м.

Основные предложения

Железобетонные изделия.

Тротуарная плитка.

Бордюры.

Металлические конструкции.

Бетон и керамзит.

Доставка автомобильным транспортом.

ЖБИ продукция завода востребована многими российскими организациями и предприятиями, коммерческими структурами. Она применяется в сфере гражданского, дорожного, энергетического строительства. Для создания мостов, инженерных сооружений. Продукция также востребована для возведения сооружений мелиоративного, сельскохозяйственного назначения. Она используется для благоустройства территорий.

Ассортимент завода включает плиты перекрытия, фундаментные блоки и подушки, дорожные и аэродромные плиты, составные фундаменты ЛЭП, лотки и плиты каналов. А также мостовые сваи, переходные плиты, откосные и портальные стенки, плиты ФП и панели П-3, тротуарная плитка и бордюры, и многое другое.

Мощностей производственного оборудования достаточно для реализации масштабных заказов. Производство на постоянной основе проходит модернизацию, проводится улучшение условий труда. Комплексный подход к изготовлению ЖБИ позволяет создавать продукцию высокого качества. Этому также способствует его контроль на каждом этапе производства. Для этого используются возможности собственной лаборатории. Она оснащена современным оборудованием для испытаний продукции, проверки ее качества и соответствия стандартам. Она отвечает требованиям ГОСТ. Процент бракованных изделий при производстве минимален.

Производитель предлагает ЖБИ по выгодным расценкам. Это прямые поставки с завода без посредников и наценок. Доставка по территории Российской Федерации производится железнодорожным или автомобильным транспортом. Компания гарантирует соблюдение сроков изготовления и поставки продукции. Эффективная логистика и использование налаженных транспортных поставок позволяет выбирать оптимальные маршруты для перевозок. У завода есть собственный автопарк грузовой техники.

Компания формирует прайс на ЖБИ с учетом потребительского спроса на рынке. Для большинства заказчиков цены на продукцию являются оптимальными, действует гибкая система скидок. Высокое качество изделий достигается благодаря усилиям квалифицированных специалистов завода. Это инженеры с профильным образованием, опытные рабочие, профессиональные логисты и маркетологи, представители прочих профессий. Консультации и подробную информацию можно получить у менеджера по телефону, указанному на сайте.

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