Жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 января 2020 года.

Совет одобрил заявку ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на участок площадью 2,1 тысяч кв.м. на пр. Ильича 56/2. Там в течение двух лет планируется построить дом площадью 700 кв.м. для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников интерната.

"Недавно интернат ввел в эксплуатацию мастерские, где осуществляется адаптация больных детей к трудовой деятельности. Было бы хорошо, если бы они жили рядом", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Запланированный объем инвестиций - 48 млн рублей.

Участок предоставляется в бессрочное пользование при условии проведения мероприятий по разграничению территории. Также потребуется либо изменения в генплан города, либо смена условно разрешенного использования.