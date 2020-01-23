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Общество

Жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича

24 января 2020 17:34  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 января 2020 года.

Совет одобрил заявку ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на участок площадью 2,1 тысяч кв.м. на пр. Ильича 56/2. Там в течение двух лет планируется построить дом площадью 700 кв.м. для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников интерната.

"Недавно интернат ввел в эксплуатацию мастерские, где осуществляется адаптация больных детей к трудовой деятельности. Было бы хорошо, если бы они жили рядом", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.  

Запланированный объем инвестиций - 48 млн рублей.

Участок предоставляется в бессрочное пользование при условии проведения мероприятий по разграничению территории. Также потребуется либо изменения в генплан города, либо смена условно разрешенного использования.

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