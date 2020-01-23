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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным президента регионального Союза конькобежного спорта Юрия Круглова

24 января 2020 17:32  [43] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным заслуженного работника физической культуры, мастера спорта СССР, президента Союза конькобежного спорта Нижегородской области Юрия Круглова.

Юрия Круглов скоропостижно скончался на 75-ом году жизни.

"Юрий Петрович Круглов отдал большую часть своей жизни спорту и его развитию. Нижегородская область понесла тяжелую утрату. Его профессиональный путь будет служить примером для молодых спортсменов", - сказал Глеб Никитин.

Юрий Круглов награждён медалью "За трудовую доблесть", медалью "Почётный динамовец", знаком "Благодарность от главы города", знаком "За преданность спорту" от министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области.

Прощание с Юрием Кругловым состоится 26 января 2020 года с 10:30 до 12:00 в спортивном корпусе ГБПОУ НОУОР имени В.С. Тишина по адресу: Нижний Новгород, ул. Ванеева, 110Б.

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