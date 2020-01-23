Глеб Никитин выразил соболезнования родным президента регионального Союза конькобежного спорта Юрия Круглова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным заслуженного работника физической культуры, мастера спорта СССР, президента Союза конькобежного спорта Нижегородской области Юрия Круглова.
Юрия Круглов скоропостижно скончался на 75-ом году жизни.
"Юрий Петрович Круглов отдал большую часть своей жизни спорту и его развитию. Нижегородская область понесла тяжелую утрату. Его профессиональный путь будет служить примером для молодых спортсменов", - сказал Глеб Никитин.
Юрий Круглов награждён медалью "За трудовую доблесть", медалью "Почётный динамовец", знаком "Благодарность от главы города", знаком "За преданность спорту" от министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области.
Прощание с Юрием Кругловым состоится 26 января 2020 года с 10:30 до 12:00 в спортивном корпусе ГБПОУ НОУОР имени В.С. Тишина по адресу: Нижний Новгород, ул. Ванеева, 110Б.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+