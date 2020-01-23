Глеб Никитин наградил самых активных студентов и нижегородские молодежные объединения Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил благодарственные письма самым активным студентам и молодежным объединениям региона. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Церемония прошла в рамках встречи со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений, приуроченной ко Дню российского студенчества. В концертном зале "Юпитер", где прошло мероприятие, собрались порядка тысячи студентов.

Глава региона отметил, что сейчас как никогда, нужны активные молодые люди, думающие, умеющие выдвигать идеи и готовые реализовывать их и совместно менять регион в лучшую сторону.



"Ведь главная цель у нас всех одна – сделать так, чтобы жизнь в Нижегородской области с каждым годом становилась только лучше и комфортнее. И сейчас вы своей энергией, знаниями, достижениями уже начинаете создавать, творить будущее. Наша нижегородская молодежь не просто умная и образованная, а это активная социальная сила. Тысячи ребят занимаются общественной работой, участвуют в волонтерских, творческих, кадровых и других проектах, реализуют собственные идеи в разных сферах. С вашей помощью, с помощью умных, неравнодушных людей, с помощью тех возможностей, которых не было вчера, но которые сегодня дает нам государство, я уверен: вместе мы сможем многое изменить, сделать лучше", - сказал Глеб Никитин.



Общаясь со студентами, он вспомнил и свои студенческие годы. Рассказал, какие уроки вынес из того времени.



"В свое время я тоже стоял перед выбором – кем стать? Были и сомнения, и размышления: верный ли выбран путь, та ли специальность. Ровно 25 лет назад я как раз учился на первом курсе, и очень хорошо помню те годы. Особенно вспоминается "День карьеры", когда также как вы сидел в зале, к нам приходили разные работодатели и рассказывали, что они могут предложить, в каких специалистах заинтересованы. И я сейчас могу сказать, что нужно максимально самореализовываться, устанавливать для себя максимально высокую планку и стараться ее взять. И тогда мир начнется меняться вокруг тебя, и ты начинаешь понимать других людей и их ценности", - подытожил Глеб Никитин.