Глеб Никтин встретился со студентами

Глеб Никитин встретился с учащимися высших и средних профессиональных учебных заведений. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской поздравил молодых людей с Татьяниным днём, который отмечается в России 25 января. На встрече собралось около тысячи студентов. Они задавали Глебу Никтину вопросы об учебе, работе транспорта, карьере и даже ЖКХ.

Фотографии Анастасии Макарычевой.