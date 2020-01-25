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Глеб Никтин встретился со студентами

25 января 2020 17:29  [110]

Глеб Никитин встретился с учащимися высших и средних профессиональных учебных заведений. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской поздравил молодых людей с Татьяниным днём, который отмечается в России 25 января. На встрече собралось около тысячи студентов. Они задавали Глебу Никтину вопросы об учебе, работе транспорта, карьере и даже ЖКХ.

Фотографии Анастасии Макарычевой.

Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами
Глеб Никитин встретился со студентами

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