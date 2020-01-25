Глеб Никтин встретился со студентами

Глеб Никитин встретился с учащимися высших и средних профессиональных учебных заведений. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской поздравил молодых людей с Татьяниным днём, который отмечается в России 25 января. На встрече собралось около тысячи студентов. Они задавали Глебу Никтину вопросы об учебе, работе транспорта, карьере и даже ЖКХ.
Фотографии Анастасии Макарычевой.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+