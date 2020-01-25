Московская Глазная Клиника МГК предлагает услуги в области офтальмологии в Москве. В ее штате работают высококвалифицированные специалисты. Услуги соответствуют европейскому уровню качества. Опыт врачей клиники составляет от десяти и более лет. В ней помогают даже с серьезными нарушениями зрения. Для лечения используются инновационные технологии и современное оборудование.
В клинике имеется несколько отделений. Это:
В них оказывают разнообразные офтальмологические услуги. Это комплексная диагностика и лечение заболеваний глаз.
Услуги
Услуги соответствуют высоким стандартам. Это качественная офтальмология – диагностика и лечение глаз в Москве. В клинике предлагают выгодные условия и расценки, оптимальные для многих клиентов.
Большое количество услуг позволяет помогать людям с разными офтальмологическими заболеваниями. Например, с фоторефракционной кератэктомией, с лечением вторичной и возрастной катарактой, провести диагностику зрения. А также помочь в лечении первичной, вторичной и остроугольной глаукомы, провести аппаратное лечение косоглазия и многое другое.
Клиника работает ежедневно в удобные часы с утра до вечера (с 9.00 до 21.00). Специалисты работают профессионально и эффективно. Это позволяет добиваться высоких результатов, снижать риск осложнений и проблем. А также минимизировать количество посещений и офтальмологических процедур. Клиенты оставляют преимущественно положительные отзывы (более 90% ставят оценку отлично работе врачей). Специалисты постоянно повышают квалификацию, участвуют в конференциях с иностранными офтальмологами. Пациентам предоставляется сопровождение после операций, есть возможность лечения в круглосуточном стационаре. Записаться на прием можно по телефону у менеджера, через подачу заявки на сайте (специальная форма), WhatsApp, возможны консультации по скайпу. Оплатить услуги можно банковскими картами VISA и MasterCard, наличными денежными средствами.
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