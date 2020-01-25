Плюсы получения диагностической карты техосмотра онлайн

Сегодня автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Машина есть практически в каждой семье, а в некоторых случаях даже две. В большинстве случаев, когда автомобиль эксплуатируется постоянно, водитель чаще задумывается о том, что нужно проходить техосмотр и получать все сопутствующие документы вовремя. Как минимум, это нужно для получения страхового полиса.

Законодательно постоянно изменяют и упрощают процесс прохождения технического осмотра. Кто хотя бы раз сталкивался с этой процедурой, то знает сколько хлопот это доставляет. Сейчас различными способами правительство пытается решить этот вопрос, чтобы водители имели время для своевременного оформления документов и меньше испытывали трудностей. Теперь диагностическая карта техосмотра может выдаваться онлайн. Для этого нужно перейти на сайт, который предоставляет данную услугу и заполнить необходимые данные. Доверяйте только аккредитованным компаниям. Одна из них diagcard.online.

Почему можно пройти технический осмотр онлайн?

В обиходе сам документ уже давно не значится, да и процедура была упразднена. Вместо этого документа теперь нужно получать диагностическую карту. Она же и будет служить документом для получения страховки. Онлайн-оформление получило большую популярность среди водителей по нескольким причинам:

Документы можно получить в короткие сроки.

Диагностическую карту вы получите иногда без предъявления самого автомобиля.

Компании, которые аккредитованы, документ сразу же вносят в базу ЕАИСТО.

По электронной почте вы получите все документы в цветном формате, который будет иметь юридическую силу.

Этот документ официальный, имеет все необходимые данные и печати.

Если владелец тщательно следит за состоянием своей машины, то диагностическую карту получит быстро. Просто в его автомобиле не найдут неисправностей. Онлайн-способ получения карты хорош тем, что не нужно простаивать километровые очереди и отпрашиваться с работы. Получив диагностическую карту в онлайн-режиме, можно оформлять страховку и выезжать на дорогу на законных основаниях.

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