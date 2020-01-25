Межкомнатные стеклянные двери компании Реал Стекло

На данный момент межкомнатные стеклянные двери Реал стекло стали универсальным вариантом обеспечения доступа в любые помещения и постепенно они сравниваются по популярности с классическими деревянными, комбинированными или иными дверьми. А все дело в том, что при высокой универсальности и множестве различных преимуществ они выглядят современно и оригинально.

Одновременно с этим стеклянные межкомнатные двери имеют множество различных форм и вариаций:

Распашные; Сдвижные; Маятниковые; Складные; Радиусные.

Благодаря этому доступен легкий и простой выбор оптимального варианта для любого помещения, будь то жилая комната, офис или торговый зал. Это же касается и способов исполнения: каркасные, комбинированные с импостом или без, бескаркасные, прозрачные, полупрозрачные и матированные. Доступен любой вариант под проект любой сложности и назначения.

Например, стеклянные межкомнатные двери от «Реал-Стекло» на данный момент функционируют в тысячах помещений от жилых до торговых. От высоких 3,5 метровых до компактных домашних.

Основные преимущества

Межкомнатные стеклянные двери – это не только эффектно и красиво, но и крайне функционально, ведь они обладают важными преимуществами:

- устойчивость к перепадам температур и влажности воздуха, что гарантирует стабильность форм и сохранение своих качеств и свойств на протяжении долгого времени, даже в межсезонье;

- хорошие показатели шумоподавления, превосходящими любые другие неспециализированные вариации, конечно, без дополнительной подготовки они не будут полностью звуконепроницаемыми, но даже в стандартном исполнении разница будет заметна;

- относительно простой уход позволяет содержать эти элементы интерьера в чистоте без излишних затрат, да и вообще межкомнатные стеклянные двери не притягивает пыль, остаются лишь пятна от пальцев, но для того, чтобы хвататься руками имеются ручки, поэтому появления подобных следов можно избежать;

- ударопрочность – это еще одно отличное преимущество, позволяющее использовать двери по прямому назначению практически без ограничений.

Таким образом, стеклянные межкомнатные двери – это реально практично и, в каких-то аспектах, даже выгодно!





Способы применения в интерьере

Самое выгодное, что межкомнатные стеклянные двери способны выполнять определенные прикладные функции, помимо своего основного назначения. И самое главное здесь – это их способность к повышению освещенности помещений. Например, с их помощью можно сделать глухие темные комнаты более воздушными и светлыми. Если же нужно не слишком высокое освещение, то можно выполнить матированную дверь из стекла, сократив количество пропускаемого света.

Выгодны стеклянные межкомнатные двери и в компактных помещениях, особенно, если они имеют сдвижное исполнение. Они не только экономят пространство, но и обеспечивают визуальный простор, воздушность и «легкость». Одновременно с этим, подобные конструкции становятся, как основным, так и вспомогательным элементом интерьера, что также очень важно.

Узнать больше о стеклянные межкомнатных дверях от «Реал-Стекло» можно, связавшись с менеджерами компании любым удобным способом.

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