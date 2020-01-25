Обзор Apple Watch Series 5: стильные и технологичные часы

Apple Watch Series 5 – умные часы 2019 года. Предлагаем вашему вниманию обзор устройства.

Комплектация

В Apple Watch пришли часы в цвете «серый космос». Корпус часов в замшевом чехле, зарядный кабель на магните, адаптер на 5 В. В отдельной упаковке предлагается спортивный ремешок с укороченной дополнительной частью.

Дизайн

В этом году Apple представила устройство в разных видах корпусов – алюминиевом, керамическом, стальном, титановом. Для российских пользователей доступна только версия из алюминия. Гаджет легкий и удобный, корпус тонкий, на руке практически не ощущается.

Apple Watch Series 5 бывают двух разных размеров – 40 и 44 мм. Пользователям доступны три цветовых решения – золото, серебро, «серый космос». Модификации укомплектованы ремнями разных цветов.

Для гаджета предлагаются сменные ремешки. Стоят довольно дорого, но к счастью, новые устройства совместимы и с браслетами от старых моделей.

Экран

Размеры зависят от габаритов часов. Есть варианты диагональю 1,57 дюйма и 1,78. У краев экрана – закругленные углы. Гаджет поддерживает OLED-технологию, так что места соединения рамок и дисплея практически невидимы.

Яркость у устройства прежняя – 1000 нит. Это больше, чем у экрана iPhone. Часы можно использовать и в солнечную погоду. Большой плюс устройства – негаснущий экран. Стоит отметить и появление режима Always on Display, который делает удобнее использование часов. Теперь знакомиться с информацией гораздо проще.

Управление

Пользователь управляет Apple Watch посредством цифрового колесика, кнопки сбоку и сенсорного дисплея с 3D Touch. Число функций и поддерживаемых программ огромно, так что разобраться в этом можно буквально за пару дней активного использования гаджета.

Также управлять часами можно с помощью приложения Watch на iPhone. Тут пользователь выбирает циферблат, может обновить ПО, модернизировать вид текста на экране.

На выбор пользователя доступно множество циферблатов. Почти в каждом из них можно настроить виджет – время в ином часовом поясе, уровень заряда батареи, показатель активности.

Защищенность

Часы могут погрузиться на глубину до 50 метров. Можно без сомнений плавать и принимать душ с Apple Watch. Режим для плавания активируется отдельно, при его включении часы больше не реагируют касания. Можно активировать защиту от злоумышленников с помощью ПИН-кода. Отметим и автономность – в характеристиках указано 18 часов использования без подзарядки.

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