Какой вид мототранспорта купить в 2020 году?

Мототранспорт пользуется популярностью благодаря компактности и простоте передвижения. Несмотря на бытующее мнение, согласно которому мотоциклы и скутеры — транспорт для молодых, сегодня такая техника активно эксплуатируется людьми всех возрастных категорий. Интернет-магазин «МотоИмпорт» предлагает мопеды, квадроциклы и прочие подобные транспортные средства в широком ценовом диапазоне. Если вы собрались приобрести «железного коня» в 2020 году, рекомендуем ознакомиться с очень качественными и надежными моделями.

Популярные скутеры и мопеды

Одним из наиболее популярных скутеров является модель Cоrsа с двигателем в 150 кубических сантиметров. Это делает компактное транспортное средство еще и достаточно мощным. Дизайн тоже не подвел: удобное сидение, оригинальная форма корпуса и стильные ободья колес придутся по вкусу даже самым искушенным любителям мототехники. Такой скутер будет уместен, как в городе, так и на трассе, однако желательно наличие дорожного покрытия с качеством не ниже среднего.

Ценителей классики порадует мопед «Альфа Спорт». Этот агрегат выделяется обилием хромированных деталей, классическим дизайном приборной панели, а также наличием обтекателя в комплектации «Люкс». Найти это изделие после рестайлинга можно в интернет-магазине «МотоИмпорт».

Помимо двухколесной техники, всегда можно найти мопед с боковым прицепом. Такой моделью является Alpha 72сс для сельской местности. Обратите внимание, что агрегат специально рассчитан на езду по дорогам плохого качества, обладает хорошей грузоподъемностью и доступной ценой.

Квадроциклы 2020

Хотя по городу на квадроциклах передвигаться неудобно, они прочно заняли несколько других ниш. Например, модель «Зеро» с четырехтактным двигателем 110 кубических сантиметров подойдет для езды по бездорожью, лесу, песчаной трассе. Полуавтоматическая коробка передач упрощает управление, а наличие моноамортизатора позволяет передвигаться с комфортом. Модель способна развивать скорость до 60 км/час, что вполне прилично для квадроцикла.

Также растет популярность детских моделей. Например, BUG с грузоподъемностью до 70 кг оснащен защитой для рук, местом под рюкзак или другой груз, а также автоматической трансмиссией. Агрегат может передвигаться со скоростью до 40 км/час и рассчитан на короткие прогулки по бездорожью. Найти все вышеперечисленные квадроциклы можно через интернет-магазин «МотоИмпорт».

Мотоциклы в интернет-магазине «МотоИмпорт»

Выбор мотоцикла является более сложным делом, чем подбор квадроцикла, скутера или мопеда. Во-первых, это более серьезная техника, требующая больше навыков для управления и обслуживания. Кроме того, мотоциклы различаются не по внешнему виду, а по целевому назначению. Есть туристические, скоростные, универсальные модели. Одним из популярных мотоциклов, представленных в интернет-магазине «МотоИмпорт» является Apache - Lifan 200сс. Он мощный, красивый, подойдет для трассы и легкого бездорожья. Его основным преимуществом является легкость в управлении, так как благодаря улучшениям в конструкции, в процессе езды почти не наблюдается посторонних вибраций.

Также можно опробовать грузовой трехколесный мотоцикл Lifan. В комплектацию входит вместительный кузов, позволяющий перевозить объемные и тяжелые грузы.

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