Как проверить качество детского трикотажа?

Сегодня на рынке представлено просто огромное количество детской одежды. Но в связи с большой конкуренцией некоторые производители добавляют некачественные красители, экономят на тканях, чтобы только удешевить свой товар. Такие изделия уже после первой стирки испортятся и потеряют внешний вид.

При выборе детской одежды из трикотажа нужно учесть несколько правил.

Внимательно смотрите состав одежды. Тоже платье может быть очень красивое, но только взгляните на состав. Наверняка там сплошная синтетика. В детском возрасте специалисты не рекомендуют носить такую одежду. Она должна пропускать воздух, сохранять тепло. Этими качествами и обладает трикотаж. Идеально если в составе будет 100% хлопок, но допускается использовать до 20% синтетики и только на верхней одежде. Перед покупкой выверните одежду и хорошенько осмотрите, проверьте качество швов. Если имеется фурнитура, то посмотрите на то как она пришита и на ее состояние в целом. Если изделие покрашено качественной краской, то после растягивания оно быстро вернется в обратную форму. Слишком дешевые вещи на 90% привезены из Китая. Конечно и в Китае есть хорошие производители, но стоить они будут наряду с отечественными. В дешевой одежде присутствует хлопок низкого качества и большой процент синтетики. Такие изделия для ребенка нежелательно использовать. Заказать качественный детский трикотаж можно на сайте https://amadel37.ru/detskiy-trikotaj. Для совсем маленьких деток не покупайте слишком яркую одежду с использованием различного декора. Красители могут вызвать аллергию на нежной коже малыша. Для деток постарше проверяйте качество красителя так: потрите изделие, если осталась краска на руках, то от такой одежды лучше отказаться. Многие родители покупают одежду на вырост. Этого лучше не делать. Если уж и купили одежду на вырост, то отложите ее пока малыш не подрастет. Ребенку будет неудобно и неспокойно в таких изделиях. Выбирайте простые и свободные вещи, которые не сковывали бы движений.

В интернете доверяйте проверенным производителям или заказывайте посылки курьером. Так вы сможете сразу же визуально оценить качество одежды и в случае чего вернуть обратно. Отдавайте преимущество натуральной и свободной одежде.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.