Как проверить качество детского трикотажа?

Сегодня на рынке представлено просто огромное количество детской одежды. Но в связи с большой конкуренцией некоторые производители добавляют некачественные красители, экономят на тканях, чтобы только удешевить свой товар. Такие изделия уже после первой стирки испортятся и потеряют внешний вид.
При выборе детской одежды из трикотажа нужно учесть несколько правил.
- Внимательно смотрите состав одежды. Тоже платье может быть очень красивое, но только взгляните на состав. Наверняка там сплошная синтетика. В детском возрасте специалисты не рекомендуют носить такую одежду. Она должна пропускать воздух, сохранять тепло. Этими качествами и обладает трикотаж. Идеально если в составе будет 100% хлопок, но допускается использовать до 20% синтетики и только на верхней одежде.
- Перед покупкой выверните одежду и хорошенько осмотрите, проверьте качество швов. Если имеется фурнитура, то посмотрите на то как она пришита и на ее состояние в целом. Если изделие покрашено качественной краской, то после растягивания оно быстро вернется в обратную форму.
- Слишком дешевые вещи на 90% привезены из Китая. Конечно и в Китае есть хорошие производители, но стоить они будут наряду с отечественными. В дешевой одежде присутствует хлопок низкого качества и большой процент синтетики. Такие изделия для ребенка нежелательно использовать. Заказать качественный детский трикотаж можно на сайте https://amadel37.ru/detskiy-trikotaj.
- Для совсем маленьких деток не покупайте слишком яркую одежду с использованием различного декора. Красители могут вызвать аллергию на нежной коже малыша. Для деток постарше проверяйте качество красителя так: потрите изделие, если осталась краска на руках, то от такой одежды лучше отказаться.
- Многие родители покупают одежду на вырост. Этого лучше не делать. Если уж и купили одежду на вырост, то отложите ее пока малыш не подрастет. Ребенку будет неудобно и неспокойно в таких изделиях. Выбирайте простые и свободные вещи, которые не сковывали бы движений.
В интернете доверяйте проверенным производителям или заказывайте посылки курьером. Так вы сможете сразу же визуально оценить качество одежды и в случае чего вернуть обратно. Отдавайте преимущество натуральной и свободной одежде.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+