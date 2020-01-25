Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания Происшествия

Фото: пресс-служба Пермского краевого центра СПИД

Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 27 января 2020 года, полицейские Спасского района расследуют преступление об опасности заражения ВИЧ-инфекцией.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в начале декабря 2019 года познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения. В начале января мужчине стало известно, что его партнерша является ВИЧ-положительной. Девушка поставила его в опасность заражения инфекцией, заведомо зная о наличии у нее данного заболевания. Сделанный им анализ на наличие вируса иммунодефицита показал отрицательный результат, но мужчина обратился в полицию.

В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что она знала о наличии в организме ВИЧ-инфекции. Девушка была предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Более того, сотрудники ОВД выяснили, что в 2017 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние и была приговорена судом к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Возбуждено уголовное дело. Санкция ч.1 ст.122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) предусматривает максимальное наказание – один год лишения свободы. Расследование продолжается.