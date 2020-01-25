Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2020 11:07  [49] Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания
27 января 2020 10:01  [287] Пилорама и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде
26 января 2020 13:06  [3173] Пассажирский автобус опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Новгороде; есть погибшие
25 января 2020 12:01  [1761] Квартирных воров-рецидивистов задержали полицейские в Пижме Нижегородской области
24 января 2020 13:59  [770] Уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ
24 января 2020 12:43  [1345] Нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку
24 января 2020 12:36  [1268] Трубу с горячей водой прорвало на ул. Минеева 24 января
24 января 2020 11:41  [1004] Нижегородские садоводы намерены через суд взыскать ущерб после прорыва коллектора
24 января 2020 09:28  [1026] Жительнице Тоншаевского района грозит уголовная ответственность за жестокое наказание дочери
23 января 2020 16:31  [1147] Пациентов из больниц Автозаводского района экстренно госпитализировали в другие учреждения из-за аварии на коллекторе
Происшествия

Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания

27 января 2020 11:07  [49] Происшествия

Фото: пресс-служба Пермского краевого центра СПИД

Один год грозит ВИЧ-положительной нижегородке за сокрытие факта заболевания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 27 января 2020 года, полицейские Спасского района расследуют преступление об опасности заражения ВИЧ-инфекцией.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в начале декабря 2019 года познакомился с девушкой, с которой у них впоследствии возникли интимные отношения. В начале января мужчине стало известно, что его партнерша является ВИЧ-положительной. Девушка поставила его в опасность заражения инфекцией, заведомо зная о наличии у нее данного заболевания. Сделанный им анализ на наличие вируса иммунодефицита показал отрицательный результат, но мужчина обратился в полицию.

В ходе опроса подозреваемой полицейские установили, что она знала о наличии в организме ВИЧ-инфекции. Девушка была предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Более того, сотрудники ОВД выяснили, что в 2017 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние и была приговорена судом к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Возбуждено уголовное дело. Санкция ч.1 ст.122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) предусматривает максимальное наказание – один год лишения свободы. Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph