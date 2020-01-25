Виды радиаторов отопления и их основные преимущества

В каждом доме вопрос об устройстве системы отопления очень важен. Это довольно сложная инженерная конструкция, которая требует грамотного подхода. Так создается микроклимат в помещении. К выбору стоит подойти со всей ответственностью, потому что не каждый радиатор подойдет для многоквартирного дома или частных владений. Для того, чтобы сделать выбор, нужно понять какие бывают радиаторы отопления.

Чугунные. Можно сказать, что это один из древних видов. В настоящее время их редко, где используют. Они массивные и отличаются толстыми стенками, что позволяет выдержать сильный гидроудар. Чугун хорош тем, что не подвергается коррозии и долгое время отдает тепло, даже если систему отопления уже выключили. Такие радиаторы могут хорошо функционировать и в центральной системе, и в автономной. Для частного строения такой вариант будет дороговат в установке, но хорошо подойдет для многоквартирных домов.

Стальные. Данный вид радиаторов используется чаще всего в настоящее время. В каждом многоквартирном доме теперь можно видеть такие. Если у вас стоит вопрос о выборе радиаторов для дома, то из стали изделия будут оптимальным вариантом. Они имеют демократичную стоимость, красивый внешний вид и отличную теплоотдачу, устойчивы к коррозии и обладают низкой инерционностью. Помимо этого, можно отметить оригинальный дизайн, совместимость с различными крепежами, высокий уровень энергосбережения, легкий вес, долгий срок эксплуатации. Приобрести такие радиаторы можно на сайте arhiterm.by.

Медные. Главное отличие этих радиаторов заключается в том, что изготавливают их из цельной медной трубы и не добавляют других веществ. Медь обладает хорошими теплопроводными свойствами. Они в несколько раз выше, чем у любого другого материала. За счет этого достигается высокая эффективность радиаторов. Они также устойчивы к коррозии и выдерживают большое давление.

Каждый из представленных вариантов хорошо и используется в современных системах отопления. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей.

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