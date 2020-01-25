Спецтехника для расчистки территорий

Компания Mulche.ru предлагает ассортимент спецтехники для расчистки территорий. Это разнообразные мульчеры и другие машины. Например, измельчитель древесины – специальные машины разной мощности и производительности. А также дробильные машины, измельчители-щепорезы, дисковые дробилки. Рубильные машины используют в производстве технологической щепы. Ее получают из продуктов лесозаготовок. Щепу используют в качестве топлива или изготовления древесных плит. Такие машины бывают дисковыми и барабанными.

Как выбрать рубильные машины

Такую технику выбирают по нескольким критериям. Это производительность устройства, максимально возможный диаметр древесины для переработки. Немаловажно учитывать и способ перемещения машины. Они могут транспортироваться на раме базового трактора, прицепе или полуприцепе, на собственном шасси. Некоторые модели оснащены собственной гидросистемой, другие – используют гидравлический привод тракторной техники. При выборе стоит учитывать направление подачи сырья. Оно может подаваться под углом 45 или 90 градусов к режущему инструменту.

Каталог машин

Лесотехнические мульчеры.

Ротоваторы.

Гидравлические мульчеры.

Мульчеры для сельского хозяйства.

Измельчители камней.

Рубительные машины.

Кусторезы.

Дровокольные машины.

Ямобур.

Техника предназначена для расчистки территорий для ввода заброшенных земель в эксплуатацию. Они используются для расчистки линий электропередач, просек и трасс от лесных насаждений для монтажа различных коммуникаций. Например, газопроводной или нефтепроводной магистрали.

На сайте представлен интеллектуальный конфигуратор для сборки комплектаций машин. Это программное решение, которое может быть использовано для подбора оптимального варианта техники. Компания предлагает машины известных производителей. Это ротовары и почвенные фрезы Suokone Mericrisher (Финляндия), лесотехнические, сельскохозяйственные и гидравлические мульчеры Serrat (Испания), шредеры и веткоизмельчители Сaravaggi (Италия) и многие другие решения.

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