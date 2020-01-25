Совет трудовой молодежи АПЗ избрал нового председателя Политика

Фото: Пресс-служба АПЗ

Совет трудовой молодежи (СМТ) АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" избрал нового председателя. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На отчетно-выборной конференции совета также были подведены итоги работы молодежной организации предприятия за 2012–2019 гг.

"Мне приятно, что одно из первых серьезных мероприятий, в котором я участвую, это конференция с молодыми кадрами предприятия. Вы – наше будущее, города в том числе. Мне важна обратная связь с вами, высказывайте свои предложения, мысли, которые возникают по поддержке молодежи на предприятии", - сказал присутствующий на совете генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Председатель СТМ Илья Теплов представил отчет о работе молодежной организации за отчетный период. Сегодня СТМ АПЗ – одна из самых крупных молодежных организаций промышленных предприятий города.

Илья Теплов вышел к руководству предприятия с предложением о сложении своих полномочий в связи с желанием сменить общественную работу на производственную.

"Я благодарен руководству завода и лично Олегу Вениаминовичу Лавричеву, профсоюзному комитету, всем тем, кто работал с нами на протяжении семи лет. Спасибо за всестороннюю поддержку деятельности и инициатив СТМ. Особые слова благодарности – активистам совета, которые шли со мной рука об руку много лет", - сказал он.

"Благодарю Илью Теплова за работу. Это был "теплый период", сделано многое. Илья сумел собрать коллектив единомышленников. Молодежь АПЗ – лидеры отрасли и молодежных активов авиационной промышленности региона, и эта планка не должна снижаться", - добавил начальник УВСиМК Константин Аргентов.

Выпускающий редактор корпоративной газеты "Новатор" Артём Канашкин представил программу работы на 2020 год, цель которой – сформировать костяк из молодых работников предприятия, желающих принимать участие в волонтерской работе, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, внедрении инструментов Бережливого производства. Для этого был представлен ряд мотивационных инструментов. Все предложения, а также план работы переданы на рассмотрение генеральному директору АПЗ.

Следующим вопросом повестки стали выборы председателя совета трудовой молодежи АПЗ. Была предложена кандидатура Артёма Канашкина, которую поддержало большинство членов конференции.

Андрей Капустин выразил надежду, что диалог руководства с молодежью предприятия продолжится. Генеральный директор готов выслушать рациональные предложения и оказать всестороннюю поддержку молодым кадрам.