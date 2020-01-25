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Общество

ЦСМ Росстандарта рассказал о новых правилах подтверждения поверки счетчиков

27 января 2020 13:23  [95] Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Специалисты ЦСМ Росстандарта рассказали о новых правилах подтверждения поверки счетчиков.

Как сообщает пресс-служба ЦСМ, новые правила подтверждения поверки счетчиков вступят в силу в сентябре 2020 года.

Согласно новому закону об электронной регистрации услуг в области единства измерений, необходимость выдачи бумажного свидетельства о поверке отпадет.

"Что это значит для простых нижегородцев? Не вырастет ли цена поверки? Такие вопросы поступают на горячую линию ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области", - говорится в релизе ведомства.

В целях реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" электронная регистрация оформления результатов работ или услуг по утверждению типа стандартных образцов, типа средств измерений и поверки средств измерений будет в приоритете.

Изменения затрагивают все средства, в том числе и счетчики на воду, свет и газ. Специалист, который поверил счетчик в квартире потребителя, может не выдавать свидетельство о поверке в бумажном варианте – он вносит данные о результатах поверки федеральный информационный фонд "Аршин".

"Закон позволит контролировать качество и своевременность метрологических работ, провести мониторинг всех систем измерений, их состояния по стране", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

"С помощью системы "Аршин" владелец счетчика сможет внести заводской номер прибора и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Бумажное свидетельство о поверке можно потерять, а информация на едином портале будет доступна в любой момент. Это касается всех приборов учета, как внутриквартирных, так и общедомовых", - добавил он.

Еще одна немаловажная цель нововведения - защитить потребителей от многочисленных фирм-мошенников, которые зачастую выписывают гражданам "липовые" свидетельства, а реальную поверку не производят вообще.
"Если поверка не проведена, то и не внесены и сведения в ФГИС "Аршин" - защита сработает и в отношении случаев мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Псевдо-квитанции, о том, что давно пора поверить прибор учета в квартире, иначе платежи за ЖКХ вырастут, потеряют свою актуальность", - пояснил Денис Миронов.

И самый главный вопрос для потребителя: не вырастет ли стоимость поверки с введением новшеств?

"На телефон call-центра ЦСМ в январе 2020 года поступают вопросы от жителей о возможном повышении стоимости услуг по поверке приборов учета", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области .

"Не могу отвечать за частные компании, но для государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта никаких оснований для повышения цен нет. Мы и сейчас передаем сведения о результатах поверки средств измерений в федеральный информационный фонд, с электронной записью в реестре уже сейчас можно ознакомиться. К тому же, по желанию потребителя специалист ЦСМ и в сентябре 2020 года может выдать "бумажное" свидетельство о поверке", - подытожил Денис Миронов.

Достоверность свидетельства, выданного Нижегородским ЦСМ, можно подтвердить по телефону: 8-800-200-22-14.

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