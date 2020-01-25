Банк "Открытие" организовал размещение облигаций СУЭК-Финанс на 30 млрд рублей Бизнес

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным на 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций", - пояснили в банке.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) – 5 лет. Ставка первого купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность – 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,9%-7%, до 6,85-6,9%.

Общий объем спроса превысил 42 млрд рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей.

Комиссия банка Открытие за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

СУЭК-Финанс - 100% "дочка" АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО "СУЭК-Финанс".

"Банк "Открытие" стал одним из самых заметных игроков на рынке размещения корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк "Открытие" будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса", - сказал старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банк "Открытие" Константин Церазов.