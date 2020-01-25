Многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат по инициативе Глеба Никитина Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал законопроект о жилищном сертификате для нуждающихся многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время Глеб Никитин внес законопроект в областное Законодательное собрание.

К губернатору неоднократно обращались многодетные семьи с просьбами о введении денежной выплаты при отказе от участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В случае, если депутаты примут этот законопроект, то многодетные семьи смогут вложить средства в покупку дома или квартиры, использовать их для погашения действующего ипотечного кредита, в качестве первоначального взноса для получения ипотеки.

У нуждающейся в жилье многодетной семьи будет выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на льготу будет у всех многодетных семей, ранее не получивших бесплатно земельный участок.

"Очень рассчитываю, что депутаты поддержат эту социальную инициативу. Размер выплаты составит 470 тысяч рублей. Мы планируем ежегодно индексировать эту сумму", - отметил Глеб Никитин.

"Новая норма закона полностью отвечает задачам, которые президент РФ Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию. Уверен, что нововведение будет способствовать достижению показателей национального проекта "Демография", - добавил губернатор.

Законопроект предусматривает схему, когда средства сертификата могут быть направлены на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме или индивидуального жилого дома и земельного участка, где расположен дом.

Также средства можно использовать как плату первоначального взноса и (или) полное (частичное) погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме.

Помимо этого, предполагается, что средства сертификата можно израсходовать как уплату первоначального взноса и (или) полное (частичное) погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство или приобретение индивидуального жилого дома и участка.

Также многодетные семьи смогут на эти деньги завершить строительство объекта ИЖС, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.



Порядок подачи заявления на предоставление сертификата, порядок его выдачи и реализации будут утверждены постановлением правительства региона после принятия законопроекта. После этого по интересующим вопросам многодетные семьи могут обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по телефону 435-65-08.

Ранее глава региона внес законопроект об увеличении срока подачи заявления о предоставлении многодетным семьям участка для ИЖС, в отношении которого действует договор аренды, в собственность. Срок планируется продлить до 1 января 2024 года.

Кроме того, предлагается исключить из перечня документов, которые семья предоставляет вместе с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка, выписку из домовой книги.

Напомним, что с 1 января 2019 года по поручению главы региона земельные участки под ИЖС могут предоставляться многодетным семьям непосредственно в собственность, без необходимости заключать договоры аренды.