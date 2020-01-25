Экс-сотрудники нижегородской полиции вымогали взятку у свидетеля кражи автомобиля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Экс-сотрудники нижегородской полиции вымогали взятку у свидетеля кражи автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионарной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2019 года в дежурную часть отдела полиции Нижнего Новгорода от мужчины поступило заявление, где он сообщал, что у него украли машину. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что автомобиль украли с использованием грузового автомобиля-эвакуатора. При этом у полиции был свидетель кражи.

Полицейские сообщили свидетелю, что именно он и подозревается в краже машины. Пригрозив ему уголовным преследованием, двое полицейских добавили, что готовы не возбуждать уголовного дела в случае передачи им взятки в размере 50 тысяч рублей.

Свидетель, догадавшись что предложение сотрудников полиции является незаконным, сообщил об этом в региональное ГУ МВД.

Полицейских задержали в процессе получения взятки. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей "Покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд признал экс-полицейских виновными и приговорил каждого к 1,5 годам лишения свободы в ИК общего режима, с лишением права занимать определенные должности на 3 года.