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Экономика

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА

28 января 2020 16:50  [70] Экономика

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Рейтинг подтвержден по российской национальной шкале со "стабильным" прогнозом.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают высокую бюджетную обеспеченность региона, дисциплину исполнения областного бюджета. Регион характеризуется высокими размерными показателями.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигациям на уровне ruА.

Напомним, что в июле 2019 года агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный". Аналитики прогнозируют, что продолжающийся рост доходов и жесткий контроль над текущими расходами уменьшат долговую нагрузку и снизят риск рефинансирования.

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