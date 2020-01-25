Открыт прием заявок на премию "Инновация-2020" Культура и отдых

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственный центр современного искусства объявляют о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства "Инновация-2020".

Премия была учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года "Инновация" проводится командой ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.

Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2019 году. Из подданных на конкурс заявок экспертный совет формирует шорт-листы, состоящие из пяти проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.

Премия "Инновация-2020" присуждается в шести конкурсных номинациях:

"Проект года";

"Куратор года";

"Художник года";

"Региональный проект";

"Новая генерация";

"Образовательный проект";

и в двух внеконкурсных номинациях:

"За вклад в развитие современного искусства";

"За поддержку современного искусства России".

Дополнительный приз в номинации "Новая Генерация" вручает партнер премии — Французский Институт при посольстве Франции в России.

Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 16 февраля 2020 года включительно. Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.

Жюри премии "Инновация-2020" будет международным, его состав будет объявлен весной 2020 года. Открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей состоятся 30–31 мая 2020 года в Нижнем Новгороде.

"Премия "Инновация" — одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе — в составе Пушкинского музея. В прошлом году Инновация впервые оказалась за пределами столицы — выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику — для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня. Мы надеемся в этом году увидеть в конкурсе много интересных проектов и очень ждем заявок от наших коллег со всей страны", - сказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.