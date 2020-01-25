Новый ФАП открылся в Пильнинском районе Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новый ФАП открылся в селе Языково Пильнинского района Нижегородской области 29 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2019 году были построены и оснащены оборудованием семь фельдшерско-акушерских пунктов.

"Реализация программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет продолжена в 2020 году. В эту программу, разработанную на федеральном уровне по поручению президента, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек", - сказал губернатор Глеб Никитин.

В новом фельдшерско-акушерском пункте в с. Языково подключено горячее и холодное водоснабжение, выделена зона комфортного пребывания для пациентов. Имеются все условия для оказания неотложной помощи, для диагностики неотложных состояний, есть процедурный кабинет, а также созданы условия для приема детей. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен 12-канальным электрокардиографом, дефибриллятором-монитором, измерителем артериального давления, стерилизатором паровым автоматическим, фармацевтическим холодильником, электронными весами с ростомером, электронными весами для новорожденных, гинекологическим креслом, мини-лабораторией, новой мебелью, компьютерной техникой с подключением к сети Интернет. Для удобства сельчан в ФАПе предусмотрена аптека.

"Кроме фельдшера здесь также будут работать выездные бригады специалистов Пильнинской центральной районной больницы, так как созданы все условия для того, чтобы пациентов могли обследовать педиатры, терапевты, неврологи, кардиологи, офтальмологи и многие другие специалисты", - отметила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Для маломобильных пациентов при входе в здание предусмотрен пандус с поручнями. Также установлены скамейки, навес для колясок.

Всего на строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта было затрачено более 11,5 млн рублей.