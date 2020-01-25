Первый детсад открылся в ЖК "Анкудиновский парк" Общество

Фото: Юлия Горшкова

Первый детсад открылся в ЖК "Анкудиновский парк" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Открытый 29 января детский сад рассчитан на 150 мест. Его строительство началось в декабре 2017 года, когда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу в фундамент будущего детского сада в новом микрорайоне. Строительство началось в феврале 2018 года.

Дошкольное учреждение построено в рамках реализации национального проекта "Демография" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"В рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография" до конца 2021 года на территории Нижегородской области планируется построить 20 объектов для 3220 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Правительство Нижегородской области планируется достичь 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет до конца 2021 года", - сказал Глеб Никитин.

В новом детском саду предусмотрено шесть групп, спортивный и музыкальный залы, классы для кружков, современный пищеблок, прачечная и медицинский пункт с изолятором.

"Это первая дошкольная образовательная организация, которая построена в микрорайоне. Отмечу, что это событие сразу сократило очередь в данном микрорайоне в дошкольные учреждения на 25%. Детский сад полностью укомплектован и оснащен в соответствии с требованиями СанПиН", - подчеркнул заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов.

По его словам, в 2020 году в микрорайоне запланировано строительство еще одного детского сада на 280 мест, а также школы на 675 мест.

Детсад №45 "Анкудиновский парк" выкуплен администрацией Кстовского района у застройщика ООО "КМ Анкудиновка" в рамках национального проекта "Демография", федерального проекта "Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет". Оценочная стоимость выкупа объекта составила 100,3 млн рублей. Дополнительно из областного бюджета было выделено еще 5 млн рублей на закупку оборудования (обучающий и спортивный инвентарь, игрушки, постельные принадлежности и т.п.).

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в январе 2020 года подчеркнул, что "до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году". Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.