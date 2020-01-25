Кто такие капперы в мире прогнозов?

Под термином «капперы» подразумевают прогнозистов спортивных игр. Их услуги становятся все более востребованными. Ведь лучшие капперы России позволяют делать прогнозы на события более эффективно. А значит чаще добиваться дохода. Прогнозы на спорт являются популярным видом деятельности и азартным развлечением. Для одних людей это профессиональная работа. Для других прогнозы являются прекрасным средством для азартного времяпрепровождения и возможностью выиграть деньги.

На сайте Top Kappers представлен рейтинг топ-прогнозистов в Российской Федерации. Помимо Top рейтинга представлен список капперов с рейтинговыми данными, отзывами клиентов и обзором. Он включает детальные данные о прогнозисте, информацию о стиле его работы, стоимости платных прогнозов, достоинствах и недостатках проекта, контактные данные (сайт, страница в социальной сети) и пр.

Чем отличаются капперы

Выбрать эффективного прогнозиста довольно сложно. Ведь их трудно отличать одного от другого. К тому же на рынке предложений присутствуют недобросовестные капперы, которые предлагают платные подписки и затем исчезают. Рейтинг на сайте позволит отсеять малоэффективные и неэффективные предложения, выбрать оптимальный вариант по отзывам реальных клиентов, количеству положительных «лайков». А также по обзорам, которые содержат детальную информацию о возможностях и предложениях прогнозистов.

Отличия могут заключаться в:

разновидности прогнозов (определенные виды событий и пр.);

стоимости услуг и пакетных предложений;

уровне репутационного доверия клиентов;

наличии бесплатных услуг прогнозирования и пр.

Профессионализм каппера заключается в прогнозах на один вид спорта. Ведь одному человеку трудно анализировать и прогнозировать события в разных видах. Однако команды прогнозистов предлагают услуги в разных видах, так как в них работает несколько специалистов.

Рейтинг капперов составляется на основе прозрачной статистики (количество удачных прогнозов на события). Репутация также зависит от отзывов и лайков клиентов.

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