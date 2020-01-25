Гостиница «Волгоградская» на Рокоссовского

Заведение расположено на Рокоссовского. Мини-гостиница в Волгограде работает уже более десяти лет. Это уютное заведение с отличными номерами разных классов по выгодной стоимости. Гостиница «Волгоградская» расположена неподалеку от городского железнодорожного вокзала. Поблизости развитая инфраструктура и отличные условия для времяпровождения и питания. Это продуктовые магазины, кафе и рестораны с приемлемыми ценами на услуги и продукты.

В непосредственной близости от гостиничного объекта находятся достопримечательности Волгограда. Это Ткачевский рынок, Сергиевский храм. До Мамаева кургана чуть более двух километров. До центра города около 2-х км.

В гостинице есть доступ к Интернету, возможность использовать принтер и факс. Что особенно необходимо деловым людям, прибывшим в город для бизнес-целей. Номерной фонд составляют двухместные и трехместные стандарты, полулюксы и люксы. Цены на них являются приемлемыми для потребителей. Клиентам предоставляется охраняемая парковка, бесплатные завтраки.

Гостиница предлагает широкий набор бесплатных и платных услуг. В оплату аренды номера входит кабельное телевидение и доступ в Интернет через Wi-Fi, вызов такси, утренний чай и побудка. А также многие другие услуги (бронирование, сканер, принтер, факс и пр.) Платно предоставляется трансфер в гостиницу и из нее (в аэропорт, на вокзал и пр.) А также стирка и сушка белья, питание в ресторане, охраняемое место на стоянке автомобилей, экскурсии к достопримечательностям и многое другое.

В номере клиенты гостиницы могут воспользоваться большим набором приборов и аксессуаров, которые предоставляются на бесплатной основе. Это посуда, фен и утюг, гладильная доска, косметические и гигиенические средства (зубная паста, щетка, мыло, шампунь и пр.) А также одноразовыми бритвенными станками, полотенцами для тела и лица и многим другим.

Гостиница является комфортным и экономичным местом, где выгодно разместиться, как туристу, так и бизнесмену. Подробную информацию можно найти на ее сайте. Консультации предоставляет менеджер по телефону, который указан на нем.

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