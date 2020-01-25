Шкафы-купе

Шкафы-купе – универсальная мебель, которая может использоваться в различных интерьерах.

Шкафы - купе сегодня предлагаются специализированными компаниями на заказ в огромном разнообразии. К примеру, их можно заказать в мебельной компании Купетека.

Привлекательные особенности мебели

Главной привлекательной особенностью шкафов-купе является экономия места. Кроме того такая мебель отличается повышенной вместительностью. Это актуально для малогабаритных квартир. Такие гостиные шкафы позволяют разместить много вещей и при этом не загромождают помещение. Кроме того очень важно, что они универсальные, так как гармонично сочетаются с любым стилевым направлением. Разработчики предлагают оформление на любой вкус. При изготовлении могут использоваться различные материалы.

Шкафы-купе на заказ – это многофункциональная мебель. В ней может быть предусмотрено множество отделений для хранения самых различных вещей. Шкафы купе в детскую позволяют выделить место, к примеру, для игрушек. Это позволит поддерживать в помещении порядок.

При заказе можно самостоятельно определиться с количеством полок и их размещением. Также оговаривается наличие корзин, ящиков, штанг для вешалок. Имеется возможность предусмотреть специальные отделения для размещения бытовой техники и гладильной доски. При необходимости в мебель можно встроить небольшое рабочее место.

Шкафы купе являются подходящей мебелью для узких помещений. Также с их помощью можно зонировать пространство. При этом одна из дверец может служить переходом между разделенными зонами. Для визуального расширения пространства в шкафах-купе используется зеркальная отделка. В этом случае нет необходимости в размещении дополнительного большого зеркала.

Шкаф-купе предлагаются производителями в широком ценовом диапазоне. Но иногда удается сэкономить на материале. Это связано с тем, что конструкция может не оснащаться стенами, полом и потолком.

Встроенная мебель отличается надежностью в использовании. Двери в таких шкафах перемещаются на роликах, поэтому они не разболтаются со временем. Все, что нужно для ухода, так это периодически очищать пыль с компонентов конструкции, в частности с полозьев.

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