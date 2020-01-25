Страны-производители композитных бассейнов

Композитные бассейны появились на мировом рынке в конце XX века, а сегодня их производят практически повсюду, где у людей есть потребность в собственном искусственном водоеме у загородного дома.

Первыми создали этот новый и необычный для потребителя продукт австралийцы. Говорят, сотрудникам компании, занимающейся строительством легких яхт из стеклопластика, пришла в голову мысль «вывернуть наизнанку» технологию производства. Для яхты агрессивная среда находится снаружи – это морская вода, если же расположить слои стеклопластика в обратной последовательности, то получится бассейн, внутри которого может находиться другая агрессивная среда – хлорированная вода. Вполне закономерно, что Австралия и сейчас является одним из крупнейших в мире производителей композитных бассейнов.

Еще один выдающийся игрок на мировом рынке – Соединенные Штаты Америки. Загородные дома – традиционное место жительства американцев, а климат здесь едва ли не круглогодично способствует принятию водных процедур. Поэтому бассейны стали здесь непременным атрибутом загородной резиденции, и дома, как правило, продаются уже вместе с водоемами. Особенности американских композитных бассейнов обусловлены более мягким, чем у нас, климатом. В частности, их стенки тоньше, поскольку водоему не нужно противостоять суровой зиме, замерзшей воде и пучению грунта.

В Европе крупнейшим производителем композитных бассейнов является Франция. Здесь климат больше похож на наш, но технологические отличия при изготовлении искусственных водоемов, тем не менее, все равно существуют.

Делают композитные бассейны и в России. Так, на Северо-Западе ведущий производитель таких изделий - компания www.admiralpools.ru. На отечественном рынке представлены также американские и французские бассейны, однако надо понимать, что поскольку производство это в целом достаточно несложное, гораздо легче локализовать его, разместив ближе к конечному потребителю. Можно освоить технологию, подготовить специалистов, наладить поставку необходимых материалов и выпускать под мировым брендом продукцию местных мастеров.

Композитные бассейны отечественного производства делаются с учетом российской специфики – климатических условий, особенностей грунтов и т.п. Они ориентированы на местного потребителя, и в этом их преимущество.

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