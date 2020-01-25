Собираем базовый зимний гардероб в стоке: что в нем должно быть?

Готовить гардероб к холодам нужно с особой тщательностью. Мы расскажем, что в нем обязательно должно быть и как сэкономить на покупке вещей.

Ботинки или сапоги

Зимой ноги нужно держать в тепле, чтобы не заболеть. Поэтому рекомендуется обзавестись ботинками или сапогами на меху. Сток обуви в Киеве предлагает большой выбор таких моделей. Если позволяет бюджет, то выбирайте пару с натуральным мехом, который отлично согревает даже при экстремально низких температурах.

Для зимы целесообразно покупать обувь на плоском ходу — так меньше шансов упасть на снегу или льду. Модели на каблуке подойдут для сухой погоды без осадков, но зимой она случается редко.

Что касается модного фасона, то в этом сезоне актуальны ботинки-челси. Смотрятся они очень стильно и хорошо сочетаются практически со всей одеждой из гардероба. Актуальными также остаются сапоги до колена, но только они не должны плотно обхватывать голень, а как бы свободно сидеть.

Куртка и шуба

Куртка или пуховик — незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Проблема только в том, что найти по-настоящему стильную вещь в Украине сложно. Выручают стоковые магазины. В них можно купить куртки оптом от известных европейских брендов. Изделия хоть и не самые модные, зато могут похвастаться продуманным дизайном. В качестве альтернативы куртке можно приобрести парку.

Неплохо было бы иметь в гардеробе шубу. Она, во-первых, подчеркивает высокий статус, а, во-вторых, хорошо согревает даже в сильные морозы. Конечно, на стоке шубы из натурального меха не продаются. Но там можно поискать изделия из искусственного меха. Они, кстати, сегодня на пике популярности.

Повседневное шерстяное платье

Зимой тоже хочется щеголять в платьях, но не в ущерб комфорту. Шерстяные модели — это отличный вариант. Они представлены в многообразии фасонов. Универсальными являемся платья прямого кроя, которые удачно сидят на любой фигуре. Оптимальная длина — миди.

Теплый свитер

Большой объемный свитер будет согревать зимою не хуже, чем объятия любимого человека. Обратите внимание на модели крупной вязки — они сейчас на пике популярности. Их предлагают такие бренды, как J. Crew, Uniqlo, Loro Piana, Pringle of Scotland. Чтобы сэкономить, рекомендуем делать покупки не в брендовых магазинах, а в стоке, где они представлены в широком многообразии. Или же попросите связать такой свитер бабушку или маму.

В гардеробе нужно иметь, как минимум, три свитера. Два из них должны быть базовых цветов, приветствуется бежевый, белый, молочный, черный. А один может быть яркого оттенка, например очень эффектно смотрится фуксия, небесный, изумрудный и коралловый.

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