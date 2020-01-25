Собираем базовый зимний гардероб в стоке: что в нем должно быть?

Готовить гардероб к холодам нужно с особой тщательностью. Мы расскажем, что в нем обязательно должно быть и как сэкономить на покупке вещей.
Зимой ноги нужно держать в тепле, чтобы не заболеть. Поэтому рекомендуется обзавестись ботинками или сапогами на меху. Сток обуви в Киеве предлагает большой выбор таких моделей. Если позволяет бюджет, то выбирайте пару с натуральным мехом, который отлично согревает даже при экстремально низких температурах.
Для зимы целесообразно покупать обувь на плоском ходу — так меньше шансов упасть на снегу или льду. Модели на каблуке подойдут для сухой погоды без осадков, но зимой она случается редко.
Что касается модного фасона, то в этом сезоне актуальны ботинки-челси. Смотрятся они очень стильно и хорошо сочетаются практически со всей одеждой из гардероба. Актуальными также остаются сапоги до колена, но только они не должны плотно обхватывать голень, а как бы свободно сидеть.
Куртка или пуховик — незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Проблема только в том, что найти по-настоящему стильную вещь в Украине сложно. Выручают стоковые магазины. В них можно купить куртки оптом от известных европейских брендов. Изделия хоть и не самые модные, зато могут похвастаться продуманным дизайном. В качестве альтернативы куртке можно приобрести парку.
Неплохо было бы иметь в гардеробе шубу. Она, во-первых, подчеркивает высокий статус, а, во-вторых, хорошо согревает даже в сильные морозы. Конечно, на стоке шубы из натурального меха не продаются. Но там можно поискать изделия из искусственного меха. Они, кстати, сегодня на пике популярности.
Зимой тоже хочется щеголять в платьях, но не в ущерб комфорту. Шерстяные модели — это отличный вариант. Они представлены в многообразии фасонов. Универсальными являемся платья прямого кроя, которые удачно сидят на любой фигуре. Оптимальная длина — миди.
Большой объемный свитер будет согревать зимою не хуже, чем объятия любимого человека. Обратите внимание на модели крупной вязки — они сейчас на пике популярности. Их предлагают такие бренды, как J. Crew, Uniqlo, Loro Piana, Pringle of Scotland. Чтобы сэкономить, рекомендуем делать покупки не в брендовых магазинах, а в стоке, где они представлены в широком многообразии. Или же попросите связать такой свитер бабушку или маму.
В гардеробе нужно иметь, как минимум, три свитера. Два из них должны быть базовых цветов, приветствуется бежевый, белый, молочный, черный. А один может быть яркого оттенка, например очень эффектно смотрится фуксия, небесный, изумрудный и коралловый.
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