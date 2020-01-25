Детские площадки: играйте, развивайтесь, растите и укрепляйтесь

Для правильного и полноценного развития ребенка родители стараются дать все возможное: читают интересные книги, покупают развивающие игры, решают вместе логические задачи, посещают театры, проводят вместе время на свежем воздухе. Детская площадка – это место, где детишки любого возраста познают мир, находят новых друзей, учатся общаться и отстаивать свою точку зрения. Именно здесь раздается громкий детский смех, дети выбрасывают накопившуюся энергию и получают море позитивных эмоций от времяпровождения под открытым небом.

Какими критериями руководствоваться при обустройстве игровой площадки для детей?

Современные детские площадки поражают воображение не только детишек, но и взрослых. Производители не прогадали, продумав до мелочей каждую мельчайшую деталь. Оборудование должно привлекать маленьких непосед, быть безопасным и полезным для развития.

Основные критерии при обустройстве игровой зоны:

Безопасность. Это правило номер один. Все изделия должны выдерживать высокие нагрузки, не иметь острых углов и других выпирающих деталей, о которые ребенок может травмироваться.

Зонирование. Оборудование для детских площадок должно быть многофункциональным, познавательным для детей разных возрастных категорий. Так, например, малышам интересно будет играть в песочнице, пробовать свои силы на невысоких горках, кататься на каруселях-балансирах. Детишки постарше проводят время за активными играми: спускаются и поднимаются лабиринтами, развивают координацию на сетке, взбираются по канату и т.д. Как правило, производители стараются разделять зоны, чтобы непоседы не сбивали с ног малышей, которые только начинают делать свои первые шаги.

Дизайн. Игровой комплекс для детей должен привлекать, вызывать радость и восхищение. Следует отметить, что в данном вопросе производители постарались на славу. Фантазийные герои, конфигурации различных форм и размеров, красочные цвета дарят радость детишкам.

Комфорт. Времяпровождение на улице должно быть комфортным как для детей, так и для их родителей. Удобные лавочки – необходимый элемент игровой площадки. Именно на скамейке могут передохнуть родители в то время, когда ребенок увлечен игрой.

Детские игровые комплексы для улицы: удивить детей просто

Паровозики, лабиринты, замки, гладиаторские сетки, гимнастические установки, забавные карусели, паровозики не дадут заскучать никому. Особенно нравятся маленьким исследователям игровые комплексы – это целый развлекательный центр под открытым небом, где можно вдоволь веселиться, бегать, прыгать, устраивать соревнования. Детские площадки купить можно в Киеве, Харькове, Тернополе, а также других населенных пунктах Украины. Изделиями сегодня обустраиваются дворы, парки, территории школьных и дошкольных учреждений, больниц санаториев, частных домов.

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Проводите время на свежем воздухе, получайте позитивные эмоции, укрепляйте здоровье и прививайте ребенку любовь к спорту с самого маленького возраста.

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