Нижегородские полицейские задержали серийного похитителя сушилок для рук Происшествия

Нижегородские полицейские задержали серийного похитителя сушилок для рук, им оказался 29-летний нижегородец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во всех случаях предметом преступного посягательства стали электрические сушилки для рук, которые злоумышленник, с помощью отвертки, тайно похищал из санузлов в ресторанах быстрого питания в Ленинском, Советском и других районах Нижнего Новгорода.

По фактам крах были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.

В ходе расследования установлено, что похищенное имущество мужчина реализовывал на рынке, а деньги тратил на личные нужды. На данный момент известно, что он похитил 5 электроприборов из ресторанов быстрого питания. Расследование уголовных дел продолжается.