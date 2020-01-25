Кредит под залог ПТС: особенности

С финансовыми проблемами сталкивался практически каждый житель страны. Для их решения многие обращаются в банки или МФО, чтобы получить требуемую сумму как можно раньше. Однако, если у пользователя есть транспортное средство, то может воспользоваться услугами автоломбарда. Такую услугу предоставляет ресурс: https://nizhny-novgorod.pobedafinance.ru/avtolombard/.

Кредит под залог ПТС

Кредит под залог автомобиля – популярная услуга, пользующаяся спросом у тех пользователей, кто хочет за короткий промежуток времени получить внушительную сумму денег. Такой вариант кредитования еще и показал свое преимущество в сравнении с другими видами, так как предлагает низкие проценты и хорошие условия. Найти такую услугу можно например по ссылке.

Для оформления кредита под залог автомобиля нужно помнить, что организации выбирают для этого только дорогостоящее имущество, которое пользуется спросом на рынке. Также это дает финансовой организации гарантию на платежеспособность заемщика и возращение суммы.

Однако, не нужно забывать, что в случае невыплаты займа, организация вправе забрать залоговое имущество. Поэтому, прежде чем выбирать такой вид кредитования, обязательно нужно убедиться в своей платежеспособности, чтобы потом не потерять транспортное средство насовсем.

Кредит на автомобиль может быть двух видов. В первом случае организация забирает транспортное средство и отправляет на свою стоянку, где машина стоит до тех пор, пока заемщик не выплатит всю сумму. Хоть в этом варианте и требования по кредитованию низкие, но не все могут себе позволить отсутствие автомобиля на долгий период.

Для таких людей подходит другой вид кредитования – залог под ПТС (паспорт транспортного средства). В этом случае заемщику еще придется оставить запасные ключи.

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